После слухов о мобилизации в РФ военные из Приднестровья скрылись в Молдове: депутат парламента о шансах реинтегрировать регион. Видео

Россия снова мобилизует людей на войну в Украине. Ресурсов у страны-агрессора не хватает – россияне не хотят идти на фронт. Поэтому в Кремле уже дошли руки и до Приднестровья. Однако там люди, услышав о мобилизации, начали бежать в Молдову. В том числе и военные, служащие в ВС РФ по контракту. В молдовском парламенте прокомментировали такой поворот событий в свете шансов реинтегрировать регион.

Видео дня

Об этом депутат парламента Молдовы Оазу Нантой заявил, общаясь с журналистом Алексеем Мустафиным в рамках рубрики "MUST know" на OBOZREVATEL TV. Он сказал, что это не внутренний конфликт (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В этом вопросе есть два аспекта – урегулирование и реальная реинтеграция. Реинтеграция я имею в виду, что жители Левого берега должны в первую очередь ментально интегрироваться в молдавское общество. Они больше 30 лет находятся в этом замкнутом информационном пространстве, им создавали образ врага Республики Молдова, им вбивали в голову все эти страшилки про Запад, про НАТО, но жизнь изменила саму суть этого так называемого конфликта", – сказал Нантой.

По его словам, около 70% того, что производится на Левом берегу Днестра, экспортируется в ЕС, абсолютное большинство жителей обзавелось молдавским гражданством и этот поток после начала войны в Украине вырос в три раза.

"Это не внутренний конфликт. Это не конфликт между людьми рядовыми с двух берегов Днестра. И оперативная группа российских войск – это такой странный гибрид, где около 70% контингента – это жители Левого берега, которые получили российское гражданство и пошли служить по контракту ради зарплаты. И после 24 февраля я знаю конкретные случаи, когда люди расторгли этот контракт и удрали на Правый берег Днестра. И когда на Левом берегу кто-то запустил фейк о возможной мобилизации, люди кинулись на Правый берег", – сказал депутат.

Нантой подчеркнул, что этот конфликт держался десятилетиями, обслуживая интересы РФ и международной сети преступности с участием коррумпированных чиновников из Кишинева, Одессы, Киева и других городов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в провластной партии Молдовы предлагают решить приднестровский конфликт без участия так называемой власти Тирасполя. Там считают, что нужно провести "демилитаризацию" Приднестровья вместе с Украиной и НАТО.

Также OBOZREVATEL писал, что в Молдове заявили, что Россия намерена вторгнуться в их страну. Произойти это может уже в 2023 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!