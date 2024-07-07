Пославший РФ и ставший звездой сети Латвийский депутат метко высмеял Орбана

Евродепутат от Латвии Рихард Колс, пославший российскую делегацию в ОБСЕ и ставший звездой сети, метко высмеял премьер-министра Виктора Орбана. Последний накануне посетил Москву и встретился там с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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Ответный комментарий Рихард Колс оставил под публикацией Орбана. "ПеасДюк", – написал кириллицей Колс.

Вероятно, Колс таким образом обыграл слова венгерского премьера о "миссии мира" (peace mission – англ). В результате получилась довольно интересная игра слов.

Стоит отметить, что ранее председатель комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихард Колс послал российскую делегацию вслед за "российским военным кораблем". Он также предложил прекратить выдавать визы в ЕС гражданам РФ.

Представитель страны-агрессора, в свою очередь, заявил, что присутствует на мероприятии "по праву", и предложил несогласным покинуть зал "вместе со своими украинскими флагами". В ответ участники мероприятия стали демонстративно покидать помещение.

Напомним, что Виктор Орбан 5 июля прибыл "с мирной миссией" в столицу страны-агрессора РФ Москвы. На встречу политика с российским диктатором Владимиром Путиным через несколько дней после того, как он был в Киеве и призвал к прекращению огня перед переговорами, отреагировали в МИД Украины.

Во время встречи российский диктатор напомнил о своем ультиматуме относительно начала переговоров с Украиной. В то же время, Виктор Орбан после публичной части встречи с Путиным опубликовал в сети фотографию с надписью о необходимости действовать ради мира.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, комментируя визит Орбана, заявила, что ни одно умиротворение не способно остановить агрессивную войну российского диктатора Владимира Путина против Украины.

– Премьер-министр Чехии Петр Фиала прокомментировал визит своего венгерского коллеги Виктора Орбана в столицу государства-террориста России Москву. Он заявил, что у политика нет мандата вести переговоры от имени Евросоюза с диктатором Владимиром Путиным.

– А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Виктор Орбан должен рассказать о результатах своего визита в Москву на саммите Альянса.

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