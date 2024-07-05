'Не имеет полномочий вести переговоры': премьер Чехии отреагировал на визит Орбана в Москву

Премьер-министр Чехии Петр Фиала прокомментировал визит своего венгерского коллеги Виктора Орбана в столицу государства-террориста России в Москву. Он заявил, что у политика нет мандата вести переговоры от имени Евросоюза с диктатором Владимиром Путиным.

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Такую позицию глава чешского правительства высказал в соцсети Х. Он отметил, что Орбан в Москве не представляет ни интересы Чехии, ни ЕС.

"Виктор Орбан не представляет наши интересы или интересы ЕС в Москве. У него также нет мандата вести переговоры от нашего имени. Позиция Чехии четкая: Путин – агрессор, мы на стороне Украины", – подчеркнул Фиала.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также прокомментировала визит Орбана в Москву. Она заявила, что ни одно умиротворение не способно остановить агрессивную войну российского диктатора Владимира Путина против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин и Орбан встретились в Москве 5 июля. Диктатор заявил, что венгерский премьер прибыл в Москву, в частности, как глава Совета ЕС. Во время встречи кремлевский лидер напомнил о своем ультиматуме по поводу начала переговоров с Украиной. В то же время Орбан опубликовал в сети фотографию с надписью о необходимости действовать ради мира.

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