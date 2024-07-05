Путин на переговорах с Орбаном вспомнил ультиматум Украины, а премьер Венгрии выложил фото с 'особой' надписью: все подробности

В пятницу, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву и провел переговоры с лидером Кремля Владимиром Путиным. Во время встречи российский диктатор напомнил о своем ультиматуме по поводу начала переговоров с Украиной.

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В то же время, Виктор Орбан после публичной части встречи с Путиным опубликовал в сети фотографию с надписью о необходимости действовать ради мира. Соответствующий пост появился на его странице в Facebook.

Путин начал встречу с Орбаном с упоминания о своих условиях для мирных переговоров с Киевом.

"Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИД совсем недавно в Москве. Там изложена наша позиция относительно возможного мирного урегулирования. И, конечно, я готов обсудить с вами нюансы", – сказал Путин.

В то же время Виктор Орбан выразил благодарность Путину за встречу, отмечая, что это их одиннадцатая встреча за последнее десятилетие. Однако он отметил, что эта встреча "особенная", поскольку приходится на период председательства Венгрии в Совете ЕС.

"Стремительно сокращается количество стран, которые могут поговорить и с той, и с другой стороной конфликта. Скоро Венгрия, очевидно, будет единственной страной в Европе, которая может поговорить со всеми… Хотел бы узнать вашу позицию по ряду важных для Европы вопросов", – сказал Орбан.

Также Виктор Орбан после публичной части встречи опубликовал в сети фото с особой надписью: "Вы должны сделать это ради мира".

Отметим, что Путин представил свои "условия для начала мирных переговоров" с Украиной за день до начала Саммита мира в Швейцарии, 14 июня на встрече с руководством российского МИД. Он выступил с ультиматумом, предусматривающим вывод украинских войск со всей территории четырех областей Украины и отказ Киева вступать в НАТО.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прокомментировала визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Она заявила, что ни одно умиротворение не способно остановить агрессивную войну российского диктатора Владимира Путина против Украины.

Напомним, что глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что у Орбана нет мандата Европейского союза на поездку в РФ от имени ЕС. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель выразил убеждение, что тот поехал в Москву "исключительно в рамках двусторонних отношений" между Венгрией и РФ.

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