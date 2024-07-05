'Умиротворение не остановит Путина': фон дер Ляен отреагировала на визит Орбана в Москву

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прокомментировала визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Она заявила, что ни одно умиротворение не способно остановить агрессивную войну российского диктатора Владимира Путина против Украины.

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Остановить агрессора можно только совместными усилиями при условии единства всех государств. Об этом она написала в соцсети Х.

"Умиротворение не остановит Путина. Только единство и решительность проложат путь к полноценному, справедливому и устойчивому миру в Украине", – подчеркнула фон дер Ляен.

Следует отметить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля прибыл "с мирной миссией" в столицу страны-агрессора РФ Москвы. Он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным несколько дней спустя после того, как был в Киеве и призвал к прекращению огня перед переговорами.

Ранее в пресс-службе венгерского правительства сообщали, мол, премьер поедет в Москву, "чтобы провести переговоры с лидером другой стороны российско-украинской войны".

Путин заявил, что Орбан прибыл в Москву, в частности, как глава Совета ЕС. Диктатор собрался выложить венгерскому премьеру нюансы своих предложений по Украине, а также попросил его ознакомить с позицией Венгрии и ЕС по этому вопросу.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что у Орбана нет мандата Европейского союза на поездку в РФ от имени ЕС. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель выразил убеждение, что тот уехал в Москву "исключительно в рамках двусторонних отношений" между Венгрией и РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперт по международным вопросам Ярослав Войтко отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Украину передал Киеву кремлевский месседж. Речь идет о его "просьбе" прекратить огонь, чтобы начать переговоры.

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