На саммите НАТО ожидаем доклад Орбана о дискуссиях, которые у него были в Москве – Столтенберг

На саммите НАТО в Вашингтоне (9−11 июля) венгерский премьер Виктор Орбан должен рассказать об итогах своего визита в Москву. Таким образом Орбан поступал после предыдущих визитов в Россию.

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"Вояж" премьер-министра Венгрии в столицу государства-агрессора прокомментировал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. На соответствующий вопрос он ответил 5 июля на пресс-конференции в Брюсселе (Бельгия).

Как оказалось, Венгрия сообщала НАТО о запланированном визите главы правительства в Российскую Федерацию.

"Я ожидаю, что, когда Виктор Орбан будет в Вашингтоне на саммите НАТО на следующей неделе, будет возможность обсудить и ответить на дискуссии, которые он имел в Москве. Это то, что происходит регулярно между членами Альянса", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что Орбан уже рассказывал НАТО о других поездках в Москву.

Напомним: 5 июля премьер-министр Венгрии прибыл в российскую столицу на встречу с диктатором Владимиром Путиным. За последние 10 лет это уже 11-я встреча кремлевского главаря и венгерского премьера.

Перед этим (2 июля) Орбан посещал Киев (кстати, первый раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину).

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что у Орбана нет мандата Европейского Союза на поездку в РФ от имени ЕС. Руководитель внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель выразил убеждение, что тот отправился в Москву "исключительно в рамках двусторонних отношений" между Венгрией и Российской Федерацией. Премьер-министр Чехии Петр Фиала также указал, что его венгерский коллега не может вести переговоры с Путиным от имени ЕС.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен комментируя поездку Орбана в Москву, заявила, что "умиротворение не остановит Путина".

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