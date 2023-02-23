Латвийский депутат послал делегацию РФ на парламентской ассамблее ОБСЕ в Вене вслед за русским кораблем. Видео

Глава комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихард Колс послал российскую делегацию вслед за "русским военным кораблем". Он также предложил прекратить выдавать визы в ЕС гражданам РФ.

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Соответствующие заявления он озвучил в ходе сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Представитель страны-агрессора, в свою очередь, заявил, что присутствует на мероприятии "по праву", и предложил несогласным покинуть зал "вместе со своими украинскими флагами" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В ответ участники мероприятия стали демонстративно уходить.

Кроме того, стало известно, что членов делегации РФ на сессии ПА ОБСЕ не допустили к возложению цветов к памятнику советским военным.

Недопуск объяснили визовыми ограничениями, заявил российским пропагандистским СМИ посол РФ.

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