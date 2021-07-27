Посадивший самолет с Протасевичем диспетчер перестал выходить на связь – СМИ

Диспетчер "Белаэронавигации" Олег Галегов, который посадил в Беларуси самолет с журналистом Романом Протасевичем, перестал выходить на связь. При этом аккаунты его и жены в соцсетях были закрыты.

Об этом сообщает "Наша Нива" со ссылкой на нескольких коллег диспетчера. По их словам, в начале июля он ушел в отпуск и уже должен был вернуться, но на работу так и не вышел.

Заместитель гендиректора компании рассказал, что отдел кадров пытался связаться с Галеговым. Он сказал, что мужчина живет у своей тещи, но других подробностей не уточнил.

Видео дня

Коллеги предполагают, что он выехал из страны в Грузию, чтобы "перестраховаться".

Издание отмечает, что не смогло связаться ни с Галеговым, ни с его супругой, потому что их аккаунты в соцсетях закрыты.

Мужчина с 2010 года работает в "Белаэронавигации" и жил со всей семьей в Минске.

Как сообщал OBOZREVATEL, Протасевича и его девушку Софию Сапегу задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании.

Позднее были опубликованы переговоры диспетчера с пилотом самолета Ryanair.