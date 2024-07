"Пора поставить мишень на Трампа": республиканцы вспомнили Байдену скандальную цитату

Некоторые республиканцы попытались обвинить демократа, президента США Джо Байдена в "подстрекании" агрессии против кандидата в президенты Дональда Трампа. После покушения, которое состоялось в Батлере (штат Пенсильвания) 13 июля, Байдену припомнили фразу о "необходимости поместить мишень на Трампа".

Об этом глава Соединенных Штатов говорил за неделю до того, как американец Томас Мэтью Крукс едва не застрелил кандидата от Республиканской партии. Теперь ряд однопартийцев Трампа "указывает пальцем на Байдена", обратили внимание в USA TODAY.

Американский президент мел ввиду, что нужно сфокусировать внимание на Трампе. В оригинале фраза звучала как: "It's time to put Trump in the bullseye". То есть, "поставить на яблочко" в значении "на мишень".

Эту фразу Байден сказал в телефонном разговоре донорам. Тогда он отметил, что его оппонент "последние 10 дней ничего не делал, кроме как катался на своем гольф-каре, хвастаясь результатами, которых не набирал".

Нет никаких доказательств, связывающих эти комментарии с нападением или мотивацией стрелка. Более того, Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании является зарегистрированным республиканцем, согласно записям избирателей округа.

Тем не менее, представитель Майк Коллинз, республиканец от Джорджии, поделился частью цитаты Байдена с утверждением, что глава США якобы "отдавал приказы".

Добавим: Байден в частном разговоре с Трампом и публично на экстренном брифинге осудил покушение. "В Америке нет места такому насилию", – подчеркнул он. Президент США сказал, что это "больно" и "неслыханно". "Все, каждый должен это осудить. Все", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Штатах раскрыли личность мужчины, который совершил покушение на кандидата в президенты от Республиканской партии. Стрелком оказался Томас Мэтью Крукс; его ликвидировали на месте инцидента. Американец пытались застрелить Трампа с помощью винтовки AR-15, более известной как М16, и находился на расстоянии до 135 метров от своей цели.

