'Пора отойти': как отреагировал генсек ООН на ситуацию в Израиле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к "максимальному воздержанию" и деэскалации после нападения Ирана на Израиль. Население региона сталкивается с реальной угрозой разрушительного полномасштабного конфликта.

Соответствующее заявление Гутерреш сделал во время экстренной сессии, пишет CNN. Он подчеркнул, что пришло время для разрядки и деэскалации.

"Пора отойти от края пропасти. Жизненно важно избегать любых действий, которые могут привести к серьезным военным столкновениям на нескольких фронтах на Ближнем Востоке", – заявил Гутерреш.

Он также заявил, что ООН и страны-члены несут "общую ответственность" привлекать "все заинтересованные стороны для предотвращения дальнейшей эскалации".

Пользуясь случаем, генсек ООН призвал и к прекращению огня в конфликте между Израилем и Газой, отметив, что ни регион, ни мир не могут позволить себе больше войны.

Напомним, представители Ирана в ООН заявили, что атака Тегерана на Израиль была ответом на агрессию "сионистского режима" против иранских дипломатических учреждений в Дамаске. Они отметили, что "вопрос можно считать исчерпанным". В то же время иранцы заявили, что если израильский режим "совершит еще одну ошибку", ответ Ирана будет "значительно строже".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Конгрессе США призвали американские войска нанести удары по Ирану в ответ на атаку по Израилю, а также собираются привлечь Тегеран к ответственности за нападение. В то же время, американский лидер Джо Байден созвал консультации с союзниками по G7 для формирования ответа на атаки.

– В Белом доме считают, что обстрел Израиля дронами и ракетами, который в ночь на 14 апреля совершил Иран со своей территории, вряд ли перерастет в более масштабную войну на Ближнем Востоке.

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