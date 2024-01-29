'Пора действовать решительно': республиканцы призвали Байдена ударить по Ирану в ответ на гибель военных США

Члены Республиканской партии в Конгрессе Соединенных Штатов Америки призвали администрацию президента Джо Байдена к решительному ответу за гибель трех американских военных в Иордане. Они считают, что Вашингтон должен нанести удары по иранским целям и руководству Ирана.

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Об этом пишет издание Politico в воскресенье, 28 января. Член комитета по вооруженным силам Роджер Уикер сказал, что США "пришло время действовать решительно на глазах у всего мира".

"Мы должны ответить на эти неоднократные нападения Ирана и его приспешников, нанеся прямые удары по иранским целям и его руководству. Пришло время действовать быстро и решительно на глазах у всего мира", – говорится в его заявлении.

Некоторые из коллег-республиканцев Уикера в Сенате сделали аналогичные заявления.

"Администрация Байдена может уничтожить всех иранских доверенных лиц, которых пожелает, но это не сдержит иранскую агрессию. Я призываю администрацию Байдена нанести удары по важным объектам внутри Ирана не только в качестве возмездия за убийство наших сил, но и в качестве сдерживания против будущей агрессии", – написал сенатор Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины.

Сенатор Том Коттон (республиканец от Арканзаса) написал: "Единственным ответом на эти атаки должен быть разрушительный военный ответный удар против иранских террористических сил, как в Иране, так и на Ближнем Востоке".

Сенатор Джон Корнин (республиканец от штата Техас) сначала заявил, что США необходимо "нацелится на Тегеран", а позже уточнил, что не имеет ввиду удары по гражданскому населению в Иране.

Подобные инициативы прозвучали и в Палате представителей. Спикер палаты представителей Майк Джонсон также сказал, что Штаты должны "послать всему миру кристально ясный сигнал о том, что нападения на наши войска недопустимы".

Лидер большинства Стив Скализ со своей стороны отметил, что трагедии "можно было избежать".

"В течение многих лет Байден придавал смелости Ирану, отправляя ему миллиарды и терпя их агрессию против наших войск. Америка должна продемонстрировать силу", – заявил республиканец.

"Давно пора президенту Байдену наконец привлечь террористический иранский режим и его экстремистских доверенных лиц к ответственности за нападения, которые они осуществили против США и коалиционных сил", – подчеркнул член Палаты представителей Майк Роджерс.

Лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл призвал к действиям, которые нанесут вред не только организациям, осуществляющим теракты, но и "их иранским спонсорам, которые носят американскую кровь как знак чести".

"Время начать серьезно относиться к этой агрессии наступило задолго до того, как эти храбрые американцы погибли", – добавил МакКоннелл.

По информации источников журналистов, комитет Палаты представителей по разведке запросил брифинг относительно ситуации в Иордании.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 января беспилотник атаковал форпост американских вооруженных сил в Иордании. Трое солдат погибли, по меньшей мере 20 ранены. Как заявил Байден, атака была предпринята поддерживаемыми Ираном радикальными группами боевиков, действующих в Сирии и Ираке.

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