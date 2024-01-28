Неизвестные беспилотники атаковали базу США в Иордании и убили троих военных: Байден обвинил Иран

Неизвестный беспилотник атаковал форпост американских вооруженных сил в Иордании. Трое солдат погибли, по меньшей мере 20 ранены.

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Об этом сообщается в заявлении президента США Джо Байдена, размещенном на сайте Белого дома. Это первый случай, когда военные США погибли от вражеского огня на Ближнем Востоке с начала войны в Газе.

Американский лидер убежден, что атака была предпринята поддерживаемыми Ираном радикальными группами боевиков, действующих в Сирии и Ираке.

"Погибшие военнослужащие воплощали лучшее из нашей нации: непоколебимость в своей храбрости. Непреклонны в своем долге. Несокрушимые в своей преданности нашей стране – рискуя собственной безопасностью ради безопасности своих соотечественников, а также наших союзников и партнеров", – отметил он.

Президент США также назвал их патриотами в самом высоком смысле.

"Наша нация никогда не забудет их главную жертву. Вместе мы исполним священную обязанность перед их семьями. Мы будем стремиться быть достойными их чести и доблести", – заявил Джо Байден, добавив, что "виновные в их гибели будут привлечены к ответственности в то время и способ, который мы выберем".

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января 2024 года в Ираке была атакована ракетами авиабаза Айн аль-Асад, на которой размещены военные Соединенных Штатов Америки. В результате этого удара несколько американских военнослужащих получили ранения. В Штатах обвинили в атаке поддерживаемых Ираном боевиков.

Ранее сообщалось, что военные США атаковали штаб-квартиры военизированных образований в столице Ирака в Багдаде. В результате был ликвидирован лидер проиранского военизированного формирования, обвиняемый в нападениях на американские силы.

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