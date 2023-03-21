''Помогает установить справедливость'': в сети вспомнили, как Путин в 2005 году расхвалил суд Гааги, выдавшей теперь ордер на его арест. Видео

В сети вспомнили, как президент РФ Владимир Путин в 2005 году восторгался деятельностью Международного суда ООН в Гааге. Сегодня другой международный трибунал в Нидерландах, Международный уголовный суд (МУС), выдал ордер на арест российского диктатора.

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Так, глава Кремля 18 лет назад, выступая на заседании суда ООН, заявил, что этот суд "способствует утверждению международной справедливости". Более того, по словам Путина, международный трибунал "вносит огромный вклад в предотвращения международных конфликтов" (видео размещено внизу новости).

"Сам факт существования в системе ООН Международного суда – это важнейшее условие устойчивости и легитимности этой организации", – заявил Путин.

Тогда диктатор также объявил, что РФ поддерживает укрепление роли Международного суда ООН и обязательство государств разрешать их споры мирными средствами через Гаагу.

"Похоже, тогда российский президент еще не успел сойти с ума окончательно", – прокомментировал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Отметим, Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест Путина, также заседает в Гааге, но имеет другую компетенцию. МУС не входит в официальные структуры ООН, хотя может возбуждать дела по представлению ее Совбеза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в совершении международного преступления – депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

– Прокурор МУС Карим Хан заявил, что ордер на арест Путина будет действовать до конца жизни президента РФ. Изначально суд планировал сохранить решение в тайне, но решил обнародовать, чтобы попытаться остановить совершение новых преступлений.

– Прокурор Хан также заявил, что МУС призывает РФ вернуть в Украину похищенных детей. У суда достаточно доказательств совершения должностными лицами России тяжкого международного преступления.

– Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение МУС историческим и поблагодарил всех, кто помогает украинцам бороться за справедливость.

– В администрации президента США Джо Байдена позитивно оценили решение суда в Гааге о выдаче международного ордера на арест Путина.

– В Германии заявили, что в случае приезда Путина он сразу же будет задержан и оправлен в Гаагу.

– Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал о личном отношении Путина к выдаче ордера на его арест. Диктатор якобы "относится к этому спокойно" и "не принимает близко к сердцу".

– В РФ в ответ возбудили дело против прокурора и судей МУС. Москва обвиняет руководство Гаагского трибунала в "заведомо незаконном заключении под стражу".