Польша и страны Балтии призвали ЕС создать оборонительную линию на границе с Россией и Беларусью

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз построить линию обороны вдоль границы с Россией и Беларусью. Таким образом они хотят защитить ЕС от военных угроз и других вредных действий со стороны страны-агрессора.

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Для реализации этого плана потребуется финансовая поддержка всех членов Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

В письме председателю ЕС лидеры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии заявили, что данный проект призванный защитить блок из 27 стран с населением 450 миллионов человек. Также отмечается, что создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью позволит удовлетворить острую и неотложную потребность в защите ЕС от военных и гибридных угроз. Кроме того, в письме говорится, что планирование и строительство линии обороны на восточной границе ЕС должно осуществляться в координации с НАТО и ее военными требованиями.

Масштаб и стоимость этого совместного проекта требуют целенаправленных действий ЕС для его политической и финансовой поддержки. Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой линии обороны на земле вдоль 700-километровой границы ЕС с Россией и Беларусью примерно в 2,5 миллиарда евро.

Стоит отметить, что европейские инвестиции в оборону и ее финансирование станут одной из главных тем обсуждения лидеров ЕС на саммите лидеров ЕС в Бельгии, поскольку война России против Украины идет уже третий год, а Москва активизирует гибридные операции против Запада.

Примечательно, что призыв к совместному финансированию наземной линии обороны на восточной границе Европейского союза дополняет более раннюю инициативу Греции и Польши по созданию системы противовоздушной обороны ЕС по образцу израильского "Железного купола", которая будет координировать теперь уже отдельные системы противовоздушной обороны стран ЕС.

Общая протяженность государственной границы Польши и стран Балтии с РФ и Беларусью составляет около 2083 км.

Напомним, Польша начала строительство фортификационных сооружений на границе с Беларусью. По словам премьер-министра Дональда Туска, такое решение было принято в связи с давлением со стороны режима диктатора Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Польше фермеры подключились к борьбе с нелегальными мигрантами из Беларуси. Для этого вдоль государственной границы они выливают свиной навоз.

К слову, Польша, которая требует торговых ограничений против Украины, после полномасштабного вторжения РФ в Украину втрое – до рекордного уровня – нарастила экспорт продукции в Беларусь.