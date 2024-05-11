Польша начала строить фортификации у границы с Беларусью: что происходит

Польша начала строительство фортификационных сооружений на границе с Беларусью. По словам премьер-министра Дональда Туска, такое решение было принято в связи с давлением со стороны режима диктатора Александра Лукашенко.

Также он добавил, что Польша решила укрепить границы из-за растущей угрозой, возникающей в результате агрессии России против Украины и неопределенной геополитической ситуации. Об этом сообщает издание TVN24.

По словам Туска, современные укрепления будут построены вдоль всей польской границы с востока. При этом он уточнил, что речь идет не только о внутренней границе Польши, но и граница Евросоюза.

"Поэтому я не сомневаюсь, что всей Европе придется, и я знаю, что мы этого добьемся, инвестировать в свою безопасность, инвестируя в восточную границу и в безопасность нашей границы", – заявил глава правительства.

Кроме того, польский премьер заверил командующих Вооруженных сил Польши и Пограничной службы, что нет никаких ограничений в ресурсах, когда дело касается безопасности страны. Туск заявил, что Польша не будет экономить на безопасности, когда речь идет об оснащении солдат самым современным оружием и когда вопрос касается обеспечения безопасности границы.

Польский премьер заявил, что речь идет не только о технической инфраструктуре, но и об улучшении оснащения каждого солдата и офицера на границе. В то же время Туск признал, что незаконных переходов на границе с каждым днем ​​становится все больше.

"В этом вопросе вы не будете предоставлены сами себе. Вы сможете рассчитывать на поддержку польского государства, – заверил премьер, обращаясь к представителям силовых структур.

Напомним, Польша, которая требует торговых ограничений против Украины, после полномасштабного вторжения РФ в Украину втрое – до рекордного уровня – нарастила экспорт продукции в Беларусь.

Ранее в Комитете государственной безопасности Беларуси заявили, что Польша якобы готовится к "терактам и захвату объектов" на территории Беларуси. СМИ Беларуси утверждают, что КГБ известны имена кураторов-сотрудников польских спецслужб.