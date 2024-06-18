Польские фермеры вдоль границы с Беларусью начали разливать свиной навоз: что происходит. Видео

В Польше фермеры подключились к борьбе с нелегальными мигрантами с Беларуси. Для этого вдоль государственной границы они выливают свиной навоз.

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Фермеры надаются, что такие меры помогут остановить наплыв нелегалов. Об этом сообщает портал CenyRolnicze.

Представитель Массового национального фермерского протеста Дамиан Муравец заявил, что польские аграрии начинают поливать приграничную зону на польско-белорусской границе свиным навозом. Таким образом фермеры хотят показать, что проявляют солидарность с польскими силовиками.

В свою очередь член Движения молодых фермеров Хуберт Ойдана рассказал, что фермеры обустраивают заграждение из навоза на некотором расстоянии от забора, ограничивающего Беларусь от Польши. Также он подчеркнул, что фермеры делают это легально, ведь получили согласие властей. Фермер отметил, что охрана Польши от нелегалов юридически затруднена, ведь военные не могут применять оружие для защиты от мигрантов.

"Все будет в соответствии с законом. Мы надеемся, что если мы прольем свиной навоз, нелегалы ​​не перейдут эту полосу, если будут следовать своим религиозным убеждениям", – сказали фермеры.

В Польше отметили, что большинство людей, пытающихся прорваться через забор на польско-белорусской границе – мусульмане. Последователи ислама считают свиней нечистыми животными и воздерживаются от всего, что с ними связано.

Напомним, в Польше планируют создать "буферную зону" на границе с Беларусью после инцидента, когда нелегальный мигрант смертельно ранил польского пограничника. Таким образом страна хочет гарантировать безопасность на границе и исключить попадание в страну нелегалов.

Ранее сообщалось, что к патрулированию польско-беларуской границы присоединятся представители военной полиции Польши. Они усилят солдат, ныне охраняющих границу, уже в ближайшее время.