В Конгрессе США продолжаются споры, которые задерживают выделение помощи Украине. Видео
В Конгрессе США продолжаются споры между республиканцами и демократами, из-за чего задерживается согласование предоставления помощи Украине. Политики не могут прийти к согласию по вопросам нелегальной иммиграции и безопасности южной границы Соединенных Штатов.
Об этом сообщает "Голос Америки". Глава Демократического кокуса Палаты представителей Пит Агилар заявил, что республиканцы отказываются от двухпартийного соглашения, которое усилит охрану границы, поддержит Израиль и поможет Украине.
По его словам, Республиканская партия хочет использовать иммиграционный кризис в контексте предстоящих президентских выборов в США. Агилар говорит, что республиканцы стремятся заработать дополнительные баллы для Дональда Трампа.
Он также отметил, что сторонники экс-президента США "отказываются от своей ответственности решать проблемы от имени американского народа" именно потому, что Трамп отдал им такой приказ.
В то же время спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон назвал это предположение "абсурдом".
"Это абсурд. Мы обязаны выполнять свой долг. Наша обязанность – действовать правильно для американского народа, защищать людей. Первая и важнейшая задача федерального правительства – защитить своих граждан. Мы не делаем этого при президенте Байдене", – сказал он.
Джонсон отметил, что у республиканцев есть лишь незначительное большинство в Палате представителей, но они пытаются использовать каждую возможность, "чтобы обеспечить решение этой проблемы".
"Президент Трамп хочет обеспечить безопасность страны. Президент Трамп – это тот, кто раньше других говорил о безопасности границ. Он баллотировался на этом, как вы помните, на строительстве стены. Потому что он видел эту катастрофу. Он знал, что если мы не получим контроль над этим, мы окажемся в такой ситуации. И поэтому президент Трамп применил свои исполнительные полномочия. Он использовал свою исполнительную власть, чтобы взять эту систему под контроль. Президент Байден рефлекторно совершил обратное. И именно это привело к этому кризису", – заявил спикер.
Ранее экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко пояснил, что республиканцы и демократы вместо того, чтобы объединиться и навести порядок в вопросах как национального, так и глобального характера, продолжают "грызться" между собой. Причина этого в том, что обе партии пытаются показать себя перед избирателем с лучшей стороны.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Администрация президента США Джо Байдена предостерегла спикера Палаты представителей США Майка Джонсона от блокирования соглашения по усилению безопасности на американской границе. Этот документ должен также разблокировать помощь Украине и другим странам.
– В Белом доме надеются, что Конгрессу удастся согласовать дополнительное финансирование для Украины. Так США смогут вернуться к мировому лидерству в поддержке нашего государства.
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