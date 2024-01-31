Министр финансов США призвала Конгресс безотлагательно одобрить новую помощь для Украины, иначе 'наступят немыслимые последствия'

Глава Минфина Соединенных Штатов Дженет Еллен призвала Конгресс безотлагательно одобрить новую помощь для Украины. Чиновник предупредила о "немыслимых последствиях", которые могут наступить, если законодатели не поддержат соответствующую инициативу.

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Об этом она сказала во время встречи с вице-президентами Еврокомиссии Маргарет Верстаге и Валдисом Домбровскисом. Она добавила, что администрация президента США Джо Байдена "твердо настроена" искать большей бюджетной поддержки для Украины.

"Конгресс должен действовать быстро, чтобы оказать Украине поддержку, включая путем прямой бюджетной помощи. Неспособность действовать принесет победу президенту России Владимиру Путину и будет иметь немыслимые последствия не только для Украины, но и для нашей коллективной безопасности", – сказала Еллен.

Она добавила, что "Белый дом твердо настроен" искать большей бюджетной поддержки для Украины, несмотря на то, что Конгресс остается в тупике, отметив, что нужно действовать быстро, чтобы достичь соглашения.

"Просто говоря – нельзя допустить, чтобы у Украины закончились деньги, прежде чем у нее закончатся боеприпасы", – сказала она.

Еллен отметила, что США, Еврокомиссия и страны ЕС в последствии 54 миллиарда долларов бюджетной поддержки Украине с 2022 года, более половины которой поступило из Европы.

Еще $11,8 миллиарда бюджетной помощи Украине предусмотрено в законопроекте по дополнительному финансированию для национальной безопасности США, который президент США Джо Байден подал в Конгресс.

"Давайте скажу четко: прямая бюджетная поддержка Украины со стороны США имеет беспрецедентный уровень надзора и прозрачности, – заявила Еллен, – этот вопрос очень важен для Конгресса и администрации – дополнительная поддержка Украины будет привязана к существенным реформам".

Конгрессмены еще не достигли договоренности по законопроекту. Дискуссии в основном идут вокруг новых правил иммиграции в США, которые, по настоянию ряда республиканцев, вошли в законопроект. Также некоторые республиканцы критикуют помощь Украине за недостаточную подотчетность.

На этой неделе в Киеве работают инспекторы правительства США, проверяющие подотчетность оказанной Украине помощи.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что бездействие Конгресса ставит под угрозу все международные усилия по поддержке Украины и посылает сигнал противникам США о несерьезном отношении к защите демократии.

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