Полагаться на Россию было самой большой стратегической ошибкой, – секретарь Совбеза Армении

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян назвал наибольшей стратегической ошибкой зависимость страны от РФ. Он также сформулировал разницу между Россией и Евросоюзом: последний, в отличие от первой, признает границы других стран.

Об этом он рассказал в интервью общественному телевидению Армении. Секретарь Совбеза объяснил, что государству не только нужно выйти из Организации договора о коллективной безопасности, но и искать другие возможности защитить страну.

По словам Григоряна, Армения с 1991 года полностью зависела от России во всех областях – политической, военно-политической, научной и экономической. Это была стратегия руководства обеих стран. Однако с 2020 года "эта стратегия оказалась нерабочей".

"Когда Россия приняла решение не помогать Армении, и наша система безопасности полностью упала, Армения начала искать для себя альтернативы", - заявил он.

"ОДКБ не признает международно признанные границы Армении, в этом разница между Россией и ЕС. Именно поэтому нам пришлось диверсифицировать партнеров (по безопасности) и искать новых. Среди этих партнеров Индия, недавно Франция, разные страны ЕС. Мы начали работать со многими другими странами ", – добавил Григорян.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце февраля премьер Армении Никол Пашинян заявил, что участие его страны в ОДКБ "заморожено". Он также подверг резкой критике действия российских властей на территории Армении.

Также в последние месяцы Пашинян неоднократно заявлял, что Армения больше не может полагаться на Россию в обеспечении своих оборонных нужд, поскольку его страна не получила необходимую помощь от Москвы во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Вообще, в последнее время ранее дружественные к России страны "убегают" от умирающей империи. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан все активнее ищут возможности сотрудничества в сфере торговли и безопасности с Европой, Китаем и США.

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