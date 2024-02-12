Пашинян: Армения – не союзник России в войне против Украины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником России в войне против Украины. Он подчеркнул, что совместные с другими странами проекты военного сотрудничества не направлены против какой-либо одной страны.

Об этом сообщает международное информагентство Reuters. Пашинян также выразил надежду, что сосед и давний соперник Армении, Азербайджан, останется приверженным заключению прочного мирного договора, несмотря на заявления его президента о демаркации границ.

За последние 30 лет Армения и Азербайджан вели две крупные войны из-за спорной территории Нагорного Карабаха. Этот регион уже давно признан частью Азербайджана, и в сентябре прошлого года азербайджанские войска установили над ним полный контроль.

В последние месяцы Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на Россию в обеспечении своих оборонных нужд, поскольку его страна не получила необходимой помощи от Москвы.

В воскресенье Пашинян сказал, что с самого начала широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года он заявил, что Армения не может стоять рядом с Москвой в качестве союзника.

"Я сказал, что в ситуации с Украиной мы не союзники России. И это реальность. Но я хочу также сказать вам, что наше сотрудничество в области безопасности с США, Францией или другими партнерами не направлено против другого нашего партнера в сфере безопасности", – добавил он.

Он добавил, что Армения подходит к идее взаимоотношений в рамках своих альянсов безопасности, "максимально открыто говоря с нашими партнерами об их общих повестках дня".

Как сообщал OBOZ.UA:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявил, что Армения больше не видит причин существования военных баз РФ на своей территории. Обострение конфликта в Нагорном Карабахе показало, что Москва не способна выполнить свои союзнические договоренности в сфере безопасности.

Еще в сентябре прошлого года Пашинян заговорил об ошибочности позиции своего правительства, которое в безопасности опиралось исключительно на Россию. Москва не сумела достичь результатов и обещаний, данных Еревану, перед военным конфликтом в Карабахе.

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