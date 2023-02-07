Почему землетрясение, всколыхнувшее Турцию и Сирию, было насколько мощным и смертоносным: объяснение ученых

Землетрясение, которое утром 6 февраля принесло огромные разрушения и гибель людей в Турции и Сирии, вызвано сейсмоактивностью Анатолийской и Аравийской тектонических плит. Эпицентр находился примерно в 26 км к востоку от турецкого города Нурдаги на глубине 17,9 км на Восточно-Анатолийском разломе. Это довольно близко к поверхности земли. Если бы эта точка лежала глубже, толчки не ощущались бы настолько сильно.

Видео дня

Однако гипотетический сценарий разбивается о реальность, в которой жертвами природного катаклизма стали тысячи людей. Reuters сообщило, что это землетрясение, вероятно, станет одним из самых смертоносных в этом десятилетии. В Турции уже подтверждена гибель 3381 жителя, 20 426 ранены, а в Сирии погибли по меньшей мере 1444 жителя, около 3500 пострадали (данные на 10:20 по Киеву).

В течение ХХ века Восточно-Анатолийский разлом не проявлял большой сейсмической активности.

По данным Геологической службы США, с 1970 года в этом районе было зарегистрировано только три землетрясения силой выше 6,0 по шкале Рихтера. Но в 1822 году в регионе произошло землетрясение силой 7, унесшее жизни около 20 тыс. человек.

Землетрясение является результатом движения тектонических плит. Их твердые породы на вертикальной линии разлома толкают друг друга, пока одна из них не сделает резкое скольжение по горизонтали. Это высвобождает огромное количество энергии, и на поверхности земли ощущаются колебания.

Дэвид Ротери, планетолог из Открытого университета в Великобритании, отметил: если эпицентр был близко к поверхности, толчки будут более сильными, чем при "глубоком" землетрясении той же магнитуды.

Осложняют ситуацию и афтершоки. Это повторные колебания поверхности, связанные с основным землетрясением.

В Турции через 11 минут после первоначального землетрясения (7,8) произошел афтершок магнитудой 6,7. Через несколько часов – землетрясение силой 7,5, а во второй половине дня – еще одно силой 6.

"Сейчас мы видим, что активность распространяется на соседние разломы. Мы ожидаем, что сейсмичность сохранится еще некоторое время", – сказал Роджер Муссон, почетный научный сотрудник Британской геологической службы.

Известно, что после смертельного землетрясения на Восточно-Анатолийском разломе в конце августа 1822-го подземные толчки продолжались и в следующем году.

Новый катаклизм магнитудой 7,8 может унести намного больше жизней, чем известно сейчас. Муссон сказал, что это будут тысячи, а возможно, и десятки тысяч жертв.

Негативную роль в смертности наверняка сыграет и холодная зимняя погода. Как объяснил эксперт, из-за нее у пострадавших, оказавшихся под завалами, меньше шансов выжить.

Добавим, что землетрясение магнитудой 7,8 в Непале в 2015 году унесло жизни почти 9 тыс. человек.

Как писал OBOZREVATEL:

– Во Всемирной организации здравоохранения считают, что количество жертв землетрясения в Турции и Сирии может возрасти в восемь раз.

– Стихия разрушила тысячи жилых домов, культурные достопримечательности (повреждены крепость Газиантепа и цитадель Алеппо в Сирии), дороги, линии электропередач. Уничтожено и здание мэрии в турецком городе Адияман.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!