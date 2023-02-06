Мощное землетрясение разрушило крепость Газиантепа в Турции и повредило Цитадель Алеппо в Сирии. Видео

В Турции произошло мощнейшее за последние годы землетрясение магнитудой 7,8. Вследствие этого разрушена крепость Газиантепа и повреждено Цитадель Алеппо в Сирии.

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Об этом сообщают турецкие СМИ. Некоторые бастионы в восточной, южной и юго-восточной частях исторического замка Газиантеп в центральном районе Шахинбей обвалились, а обломки разлетелись по дороге.

Подпорная стена рядом с замком также рухнула. В то же время, в некоторых бастионах после землетрясения наблюдались большие трещины.

Также частично обрушились купол и восточная стена исторической мечети Ширвани, расположенной рядом с замком, которая, как утверждается, была построена в 17 веке, частично обрушились.

Кроме того, в Главном управлении древностей и музеев Сирии отметили, что Цитадель Алеппо, большой средневековый укрепленный дворец в центре старого города, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, был поврежден в результате мощного землетрясения в понедельник.

"Мы получили сообщения о трещине в цитадели Алеппо и направили группу специалистов для осмотра места и оценки ущерба", – сказал высокопоставленный чиновник управления Хумам Саад.

Напомним, в центральной части Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8: в ряде провинций разрушено большое количество зданий, а также вспыхнули пожары на газопроводе. По состоянию на 09:00 6 февраля по меньшей мере 284 человека погибли и 2383 пострадали, есть ли среди них украинцы – выясняется.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Турции, заявив о готовности помочь стране.

В то же время, жители России начали злорадствовать над катастрофой, постигшей Турцию. Они в большинстве своем порадовались гибели сотен людей и даже приплели к трагедии войну РФ против Украины, заявив, что это "за "Байрактары".

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января мощное землетрясение произошло в Иране на территории провинции Западный Азербайджан. Оно унесло жизни не менее двух человек, еще более 120 получили ранения.

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