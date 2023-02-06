В турецком Адиамане землетрясение полностью разрушило здание городских властей: в сети сравнили кадры до и после

Землетрясение силой 7,4 балла в Турции разрушило здание мэрии в турецком городе Адияман. По предварительным данным, никто из сотрудников городского совета не пострадал, поскольку ратуша была уничтожена в нерабочее время - и там попросту никого не было.

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При этом Адияман стал одним из наиболее пострадавших вследствие мощных подземных толчков городом Турции: по последним данным, количество разрушенных там сооружений превысило сотню, погибли минимум 13 человек. Об этом сообщает турецкое издание Еn Son Haber.

По данным СМИ, в городе вследствие мощного землетрясения было полностью разрушено здание городского совета. Подземные толчки силой 7,4 балла задели десять турецких провинций. При этом Адияман стал одним из наиболее пострадавших городов.

"По последним данным в городе погибли 13 человек, 22 получили ранения, разрушено 100 зданий. Ратуша города также пострадала от этого разрушения", - отмечает издание.

Кроме властей города в этом здании работал также глава одноименной провинции, центром которой является город Адияман.

Журналисты сообщили, что по предварительным данным вследствие обрушения здания мэрии никто не пострадал, поскольку разрушено оно было во внерабочее время. Официальных заявлений по этому поводу к полудню 6 февраля не было.

В сети сравнили здание мэрии до и после землетрясения.

Напомним, в Турции в ночь на 6 февраля произошло мощное землетрясение. Его эпицентр зафиксирован в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04:17 в понедельник.

В ряде провинций разрушено большое количество зданий, а также произошел взрыв на газопроводе. По состоянию на 12:00 понедельника по меньшей мере 912 человек погибли и 5385 пострадали. Количество пострадавших и погибших постоянно увеличивается, ведь множество людей оказалось под завалами. В Турции объявлен самый высокий – четвертый – уровень тревоги, турецкие власти запросили срочную международную помощь.

Днем 6 февраля Турцию всколыхнуло еще одно мощное землетрясение: одно из зданий в Диярбакыре обрушилось в прямом эфире телеканалов.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, первое землетрясение магнитудой 7,8 оказалось ненамного сильнее второго, магнитудой 7,7. Подземные толчки ощущались также и в сирийских Дамаске и Латакии.