Число жертв землетрясения в Турции может возрасти в восемь раз – ВОЗ

В понедельник, 6 февраля, Турцию и Сирию потрясло мощное землетрясение. В течение дня количество жертв стихии неоднократно увеличивалось, однако во Всемирной организации здравоохранения считают, что это еще далеко не все и эти цифры могут вырасти в восемь раз.

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Разборы завалов продолжаются и спасатели находят под ними новых погибших и пострадавших, сказала старшая специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд. Об этом сообщает BBC.

"К сожалению, с землетрясениями мы всегда наблюдаем одно и то же: первоначальные отчеты о количестве погибших или пострадавших значительно растут в течение недели", – отметила Смоллвуд.

В настоящее время количество жертв в обеих странах превысило 3400 человек. Много погибших на севере Сирии в районах, находящихся под контролем режима Башара Асада.

В некоторых пострадавших от землетрясения регионах идет дождь, что усложняет спасательные работы. Кое-где также похолодало и идет снег, из-за чего растет опасность для людей, оставшихся без крова, отметили в ВОЗ.

Напомним, что в центральной части Турции утром 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8: в ряде провинций разрушены многие здания, а также вспыхнули пожары на газопроводе. Жертвами стали более 2300 человек, более 14 тысяч человек ранены.

Землетрясение также задело соседнюю Сирию. По информации министерства здравоохранения страны, уже известно о по меньшей мере 1136 погибших. Также более 2400 человек получили ранения в результате стихийного бедствия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Турцию после утреннего бедствия 6 февраля всколыхнуло еще одно землетрясение. От сокрушительных подземных толчков пострадали населенные пункты в десяти турецких провинциях. Последствия землетрясения можно увидеть в фоторепортаже.

– Стихия разрушила здание мэрии в турецком городе Адияман. По предварительным данным, никто из сотрудников городского совета не пострадал.

– В Турции улицы одного из городов покрылись гигантскими трещинами после землетрясения, а дома разрушались буквально мгновенно. В провинции Диярбакыр за несколько секунд обрушился восьмиэтажный дом, а в районе Чукурова провинции Адана – 11-этажка.

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