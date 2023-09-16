Азербайджан настроен восстановить территориальную целостность, но в приоритете мирный путь, – помощник Алиева

Согласно заявлению помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, Азербайджан стремится к дипломатическому урегулированию текущих проблем с Ереваном. При этом он нацелен на мирное решение всех существующих вопросов.

Об этом сообщают росСМИ. Азербайджан хочет мира и, может, даже дружбы с Арменией.

На вопрос о том, может ли азербайджанская сторона прибегнуть к силе, как в 2020 году, Гаджиев подчеркнул, что не будет комментировать гипотетические сценарии.

Он отметил, что Баку — ответственным членом международного сообщества, всегда действует в соответствии с положениями своей конституции и нормами международного права.

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Гаджиев утверждает, что Азербайджан нацелен на мирное решение всех существующих вопросов.

До этого Гаджиев заявил, что Азербайджан хочет мира и, может, даже дружбы с Арменией.

Накануне Гаджиев назвал готовящееся мирное соглашение между Баку и Ереваном "проклятьем" для армянского руководства. По словам Гаджиева, торговля с Азербайджаном может способствовать развитию армянского народа, что "в конечном итоге может устранить причину наличия таких лидеров" Армении.

В августе Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой о созыве экстренного заседания в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. В Ереване заявили, что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, в результате чего тысячи мирных жителей оказались на грани гуманитарной катастрофы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о Карабахском конфликте между армянами и азербайджанцами, обвинил Россию в бездействии на Кавказе. По его словам, из-за этого РФ удаляется от этого региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до 2025 года российские миротворцы продолжат находиться на территории Нагорного Карабаха. После этого РФ выведет оттуда свои силы, говорится в соглашении между Азербайджаном и Арменией, к которому страны пришли в мае.

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