'Куда сбежали россияне?' В Армении набросились на 'миротворцев' Москвы после начала новой операции Азербайджаном

После объявления Азербайджаном "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе армяне задались вопросами, куда делись российские миротворцы, которые должны были их защищать. Они начали подозревать, что Азербайджан мог согласовать с РФ начало боевых действий.

Об этом пишет Telegram-канал Armenian Military Portal, освещающий состояние вооруженных сил Армении и Арцаха. Там отметили, что российские миротворцы заранее знали о готовящейся атаке, их своевременно вывели в безопасное место.

"Российские войска и клоунская организация ОДКБ должны как можно быстрее уйти из Армении, а мы должны осознать, что наша надежда – только мы. Требуем вывода российских войск из Армении и выхода Армении из ОДКБ", – говорится в сообщении.

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Напомним, 19 сентября армия Азербайджана применила по позициям армии Армении и ее военных объектов "высокоточное оружие" после того, как на минах подорвались азербайджанские военные и гражданские. Азербайджанские СМИ сообщили о закрытии неба для Армении.

Как известно, Армения и Азербайджан претендуют на территорию Нагорного Карабаха. До недавнего времени большую его часть контролировала непризнанная "Нагорно-Карабахская Республика", которую поддерживала Армения. По международному праву эту территорию считали частью Азербайджана.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Еще 16 сентября президент Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что страна стремится к дипломатическому урегулированию текущих проблем с Ереваном. В то же время, он нацелен на мирное решение всех вопросов.

– Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна больше не может считать Россию гарантом своей безопасности на фоне обостренных отношений с Азербайджаном через Нагорный Карабах. После полномасштабного ввода войск в Украину Кремль перманентно теряет позиции и ослабевает, что не может не отражаться на отношениях с бывшими союзниками.

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