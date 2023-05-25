Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Ереван готов к разблокировке всех транспортных и экономических коридоров.

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Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания Высшего евразийского экономического совета в Москве 25 мая. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении.

"Я, конечно, не хочу открывать дискуссию, но просто поскольку прозвучало обвинение в том, что мы имеем территориальные претензии к Армении, хочу сказать, что таких претензий у нас нет. Надо иметь буйную фантазию, чтобы в моих словах увидеть территориальные претензии к Армении", – сказал Алиев.

По его словам, Ереван и Баку могут выйти на мирное соглашение.

"Есть возможность выхода на мирное соглашение, особенно учитывая, что Армения признала Карабах частью Азербайджана", – сказал Алиев.

При этом договоренности о статусе Лачинского коридора пока нет – Алиев и Пашинян прямо во время заседания затеяли спор о его названии. Пашинян настаивал, что там должны стоять миротворцы РФ и Азербайджан не должен его блокировать, а Алиев назвал коридор "дорогой".

Президент РФ Владимир Путин, который присутствовал на заседании, заявил, что по вопросу территориальной целостности есть общие договоренности, "а это самое главное", передают росСМИ. По словам диктатора, остальные аспекты будут обсуждать в трехстороннем формате. Когда Алиев попытался еще раз выступить, президент страны-агрессора попросил его остановиться.

Ранее на этой неделе Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если будет обеспечена безопасность армянского населения. Он уточнил, что "территориальная целостность" Азербайджана в пределах 86,6 тыс. кв. км, которую признает Ереван, включает в себя в том числе и Нагорный Карабах.

В свою очередь, Баку признает территориальную целостность Армении в пределах 29,8 тыс. кв. км.

Что известно о конфликте в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан претендуют на территорию Нагорного Карабаха. До недавнего времени большую его часть контролировала непризнанная "Нагорно-Карабахская Республика", которую поддерживала Армения. По международному праву эту территорию считали частью Азербайджана.

Осенью 2020 года азербайджанская армия провела военную операцию, благодаря которой вернула контроль над Нагорным Карабахом. Армения была вынуждена согласиться на соглашение, по которому Ереван должен отдать Азербайджану фактически весь "пояс безопасности" вокруг Нагорного Карабаха.

Районы, которые Баку заняло в ходе боев, также остаются под контролем Азербайджана. Страны также договорились, что в Нагорном Карабахе по меньшей мере на пять лет останутся российские миротворцы, а Армения свои силы выведет.

В 2022 году после окончания Второй карабахской войны Азербайджан вернул контроль над Лачинским районом, а коридор, соединявший непризнанную республику с Арменией, стал контролироваться миротворцами РФ.

Ситуация в регионе остается напряженной. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей, время от времени случаются столкновения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Пашинян уже заявлял о готовности Еревана заключить мирное соглашение с Баку по взаимному признанию территориальной целостности. По сути это означает отказ Армении от признания независимости Нагорного Карабаха и признание его территорией Азербайджана.

– РФ неожиданно решила передать Азербайджану контроль над Лачинским коридором – единственной дорогой, соединяющей Армению и временно оккупированный ею Нагорный Карабах.