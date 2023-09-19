Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе, – Пашинян

В ответ на резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не позволит втянуть страну в войну, "разжигаемую третьими силами". Реакция политика вызвала возмущение армян, и они массово вышли под здание правительства в Ереване на протест.

Участники протеста считают, что именно пассивность Пашиняна привела к той ситуации, которая произошла утром 19 сентября. Об этом сообщило ВВС.

"Еще раз подтверждаю: ВС Армении в Нагорном Карабахе нет. У них это не получится. Как бы ни было сложно, в частности в эмоциональном плане, мы не должны дать возможность некоторым силам, внешним и внутренним, поставить под удар армянскую государственность", – обозначил Пашинян.

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Отметим, Вооруженные силы Азербайджана начали обстрел Нагорного Карабаха, практически всей территории, а также через некоторое время начали операцию по прорыву линии соприкосновения Нагорного Карабаха и взятию под контроль позиций и, по некоторым данным, населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. В Армении, в свою очередь, назвали боевые действия в регионе "широкомасштабной агрессией" и объявили, что созывают экстренное заседание Совбеза.

В результате армяне задались вопросами, куда делись российские миротворцы, которые должны были их защищать. Они начали подозревать, что Азербайджан мог согласовать с РФ начало боевых действий.

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