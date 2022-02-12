По соседству с Солнечной системой нашли новую планету: чем особенна Проксима D

Исследователи обнаружили на орбите ближайшей к Солнечной системе звезды одну из самых легких экзопланет Проксиму D. Она имеет вес всего четверть массы Земли, и является третьей планетой, обнаруженной в системе Проксима Центавра, которая находится на расстоянии чуть более четырех световых лет от нас.

Экзопланета вращается между звездой и обитаемой зоной – областью вокруг звезды, где на поверхности планеты может быть жидкая вода. Также известно, что планете требуется всего пять дней, чтобы совершить один оборот вокруг Проксимы Центавра. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале "Астрономия и Астрофизика".

Недавно открытая планета находится примерно в 4 миллионах километров от Проксимы Центавра, что составляет менее одной десятой расстояния Меркурия от Солнца.

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Исследователь из Института астрофизики и наук в Португалии и ведущий автор исследования Жоао Фариа отмечает, что открытие показывает, что наш ближайший звездный сосед, по-видимому,наполнен интересными новыми мирами, которые находятся в пределах досягаемости для дальнейшего изучения и будущих исследований.

Примечательно, что Проксима D это третий мир, обнаруженный в системе Проксима Центавра, и самый легкий из обнаруженных на орбите этого красного карлика.

Двумя другими являются Проксима B, планета с массой, сравнимой с массой Земли, которая вращается вокруг звезды каждые 11 дней, и Проксима C, которая находится на более длинной пятилетней орбите вокруг звезды.

Напомним, возле Земли нашли второй троянский астероид: космический камень шириной 1800 футов. Он движется по той же орбите, что и наша планета, и будет там по крайней мере еще 4000 лет.

Стоит отметить, что NASA ищет окончательные доказательства того, что легендарная "Планета Х" может скрываться в дальних уголках нашей Солнечной системы. Согласно гипотезе, данное небесное тело в десять раз больше Земли и вращается по огромной орбите. Так, ранее директор американского космического агентства NASA Джим Грин заявлял о том, что доказательств, касающихся существования загадочной планеты – мало, однако "это только начало и результаты могут быть захватывающими".

Как сообщал OBOZREVATEL, к Земле приближается "потенциально опасный" астероид. Астрономы также обнаружили сходство Земли с самой экстремальной во Вселенной экзопланетой WASP-189b.