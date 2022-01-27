В NASA допустили существование 'Планеты Х': в западных СМИ новая волна ажиотажа

NASA ищет окончательные доказательства того, что легендарная "Планета Х" может скрываться в дальних уголках нашей Солнечной системы. Согласно гипотезе, данное небесное тело в десять раз больше Земли и вращается по огромной орбите.

Так, ранее директор американского космического агентства NASA Джим Грин заявлял о том, что доказательств, касающихся существования загадочной планеты – мало, однако "это только начало и результаты могут быть захватывающими". Новая волна ажиотажа в СМИ началась 24 января 2022 года. О планете написал таблоид The Sun. Похожая публикация появилась и на Daily Star.

Впервые о "Планете X" заговорили, когда в 2015 году исследователи Калифорнийского технологического института доказали, что ее существование математически возможно. Вскоре на сайте NASA появилась отдельная страница о предполагаемой девятой планете Солнечной системы.

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Ее поиск начался после того, как ученые заметили изменения в орбитах некоторых мелких объектов в поясе Койпера (отдаленной области ледяных обломков, простирающейся далеко за пределами орбиты Нептуна). Астрономы отметили, что некоторые из карликовых планет и других небольших ледяных объектов склонны двигаться по орбитам, сгруппированным в поясе. В конце концов было высказано предположение, что причиной нарушений может быть что-то большое – например, загадочная планета.

"Возможность появления новой планеты, безусловно, волнует меня как планетолога и всех нас. Однако это не означает обнаружение или открытие новой планеты. Слишком рано говорить с уверенностью о существовании так называемой "Планеты X". То, что мы видим, – это ранний прогноз, основанный на моделировании на основе ограниченных наблюдений. Это начало процесса", – объяснял Грин.

К слову, одной из теорий является то, что данная планета под названием "Нибиру" находится где-то в Солнечной системе и движется по курсу столкновения с Землей.

Теоретики утверждают, что если бы планета существовала, она бы вращалась в среднем примерно в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун, а это означает, что для совершения одного полного оборота вокруг Солнца может потребоваться до 20 000 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, астрономы сняли, как происходит слияние двух галактик. При этом они образовали форму, напоминающую бабочку.