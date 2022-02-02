У 'самой адской' планеты по Вселенной нашли сходство с Землей

Экстремально "сверхгорячая" экзопланета, похожая на Юпитер, на которой температура достигает 5760° F, вероятно, имеет многослойную атмосферу, которая удивительным образом напоминает земную. WASP-189b – газообразная планета, которая более чем в полтора раза больше Юпитера.

Об этом заявили исследователи из Бернского и Женевского университетов, а также из Национального центра компетенций в области исследований (NCCR) PlanetS. Новые данные опубликовал пресс-центр Бернского университета и журнал Nature.

По наблюдениям астрономов, атмосфера экзопланеты состоит из экзотического коктейля из оксида титана, железа, магния, марганца и других элементов, что уже похоже на Землю. Кроме того, предполагают, что у нее есть разные атмосферные слои.

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WASP-189b была изучена с помощью спектроскопии высокого разрешения HARPS в обсерватории Ла Силья в Чили. Газовый гигант, расположенный в 322 световых годах от Земли, был обнаружен на орбите своей яркой родительской звезды HD 133112 в рамках проекта Wide Angle Search for Planets (WASP) в 2018 году.

WASP-189b ранее описывалась как одна из "самых экстремальных планет во Вселенной", поскольку температура ее поверхности очень высокая. Она более чем в полтора раза больше Юпитера и находится в 20 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Поскольку планета находится так близко к своей звезде-хозяину, год на ней длится всего 2,7 дня.

Несмотря на ряд отличий, исследователи все же сравнили атмосферу WASP-189b с атмосферой Земли.

"Атмосфера Земли не является однородной оболочкой, а состоит из отдельных слоев, каждый из которых имеет характерные свойства. Первый – тропосфера. Это самый нижний слой, простирающийся от уровня моря за пределы самых высоких горных вершин. Далее следует стратосфера. Она содержит озоновый слой, защищающий людей от губительного ультрафиолетового излучения Солнца. Атмосфера WASP-189b может иметь такие же разные слои, хотя и с очень разными химическими характеристиками", – пояснили ученые.

Они отметили, что измерили свет, исходящий от звезды-хозяина и проходящий через атмосферу планеты и выяснили, что газ в ее атмосфере поглощает часть звездного света, подобно озону, поглощающему часть солнечного света в атмосфере Земли.

Команда сообщила, что после извлечения соответствующих частей спектра, специалисты смогли связать не менее девяти вариантов известных веществ в атмосфере нашей планеты с атмосферой WASP-189b, в том числе оксид титана.

"Его обнаружение может указывать на слой в атмосфере WASP-189b, который взаимодействует со звездным излучением аналогично тому, как озоновый слой взаимодействует на Земле", – сказал соавтор исследования Кевин Хенг, профессор астрофизики в Бернском университете.

Известно, что WASP-189b, пожалуй, самая экстремальная из выявленных на сегодняшний день. Она горячая настолько, что железо плавится при такой высокой температуре и даже становится газообразным.

К настоящему времени астрономы обнаружили около 4300 экзопланет, которые, как подтверждено, вращаются вокруг других звезд в нашей галактике.

Согласно онлайн-базе данных американского космического агентства NASA, большинство этих экзопланет газообразные, как Юпитер или Нептун.

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