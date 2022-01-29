К Земле приближается астероид размером больше 100-этажного здания: в NASA оценили риск

Астероид под названием 138971 (2001 CB21), который крупнее большинства обычных астероидов и который был помечен NASA как "потенциально опасный", приближается к Земле. Известно, что размером он больше, чем Эмпайр Стейт Билдинг (102-метровый небоскреб в Нью-Йорке), и должен подлететь очень близко к планете всего через несколько недель.

Как сообщает Daily Star, астероиды регулярно приближаются к Земле, но небесное тело 138971 (2001 CB21), имеющее ширину около 1,3 км, рассматривается экспертами как такое, что несет угрозу. Мимо Земли оно должен пролететь около 4 марта.

В то же время, в NASA успокоили, что астероид пройдет на значительном расстоянии от нашей планеты – около 4,8 миллионов километров.

Впервые этот астероид был зарегистрирован пролетающим мимо Земли 21 февраля 1900 года, и с тех пор он совершал частые, почти ежегодные визиты в нашу Солнечную систему.

Видео дня

Последний раз он появлялся 18 февраля 2021 года, хотя между 2011 и 2019 годами был большой перерыв. Как стало известно, 138971 в 2024 году совершит еще три "рейса" по нашей Солнечной системе: в январе, июне и декабре.

В NASA отметили, что фактически рассчитали маршруты астероида до 11 октября 2194 года.

Ранее эксперты заявили, что объекты, летящие к нам ночью, могут проскользнуть через сеть компьютеризированных телескопов. А это означает, что астероиды потенциально могут оставаться незамеченными вблизи Земли.

Так, промаха 100-метрового астероида, пролетающего мимо Земли всего в 69 202 км, было достаточно, чтобы потрясти астрономическое сообщество в 2019 году. После этого Конгресс США поручил NASA идентифицировать 90 процентов астероидов размером более 140 метров, которые могут разрушить большой город в случае приземления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые сообщили о возможном столкновении астероида с Землей в 2024 году.