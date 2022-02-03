У Земли нашли второй астероид-спутник: он останется с планетой еще на 4000 лет

У Земли нашли второй троянский астероид: космический камень шириной 1800 футов. Он движется по той же орбите, что и наша планета, и будет там по крайней мере еще 4000 лет.

Подтверждающее исследование астрономов Барселонского университета опубликовали в журнале Nature. Ученые считают, что астероид, названный 2020 XL5, станет отличным кандидатом для будущих экспедиций.

Первый подобный троянский астероид 2010 TK7 был обнаружен у Земли в 2010 году. Ранее такие же камни-спутники были замечены на Юпитере, Нептуне и Марсе.

"Троянские астероиды вращаются в той же плоскости, что и планета, но не сталкиваются с ней, потому что они находятся в "мертвых зонах", где гравитационные силы позволяют космическому камню вращаться точно с той же скоростью, что и планета", – объяснили специалисты.

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По словам экспертов, астероиды важны для изучения космоса, потому что их необычные орбиты могут пролить свет на то, какой была ранняя Солнечная система и как она развивалась.

Исследователи заявили, что астероид 2020 XL5, скорее всего, состоит из углерода и, возможно, был выброшен Юпитером из основного пояса астероидов. Авторы исследования добавили, что 2020 XL5 более крупный астероид, чем 2010 TK7.

По их словам, близлежащие к Земле троянские астероиды "могут стать идеальными целями для космических миссий и, в более отдаленном будущем, для постройки баз или установки научного оборудования, которое выиграет от их особого расположения".

Уточним, троянские астероиды движутся по орбитам более крупных небесных тел в Солнечной системе. Они находятся в гравитационно стабильных районах возле планеты, известных как точки Лагранжа. Это места, в которых притяжение планеты и Солнца идеально уравновешивается центростремительной силой небольшого небесного тела, удерживая его на месте.

У каждой планеты таких точек пять: две впереди и позади (L4 и L5), две расположены на линии, соединяющей планету с Солнцем (L1 и L2), еще одна — в строго противоположной планете точке ее орбиты (L3).

2020 XL5, как и 2010 TK7, расположен в точке L4.

Как сообщал OBOZREVATEL, к Земле приближается "потенциально опасный" астероид. Астрономы также обнаружили сходство Земли с самой экстремальной во Вселенной экзопланетой WASP-189b.