Скандальный американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры об этом разговоре велись в течение двух лет.

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Особенно интенсивными они были после интервью журналиста с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом Карлсон написал на своей странице в соцсети Х.

"Кажется, мы добились интервью с Зеленским. Мы пытались два года, и особенно интенсивно после интервью с Путиным в феврале", – отметил он.

По словам Карлсона, цель этого интервью – предоставить американцам такую необходимую информацию о "конфликте, который полностью меняет позицию их страны в мире".

Журналист надеется, что он возьмет интервью у Зеленского уже скоро.

Напомним, что бывший ведущий американский телеканал Fox News Такер Карлсон, который приезжал в РФ для записи интервью с российским диктатором Владимиром Путиным, был внесен в базу "Миротворец". Основанием для включения стало его участие в информационной войне против Украины на стороне государства-агрессора.

Кроме того, Карлсон обвинил власти США в "измене" Украины. Он также в духе кремлевской пропаганды "прогнозировал", что украинское государство якобы "перестанет существовать через 50 лет".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Интервью Путина Такеру Карлсону не стало сенсационным для западных СМИ. За два часа разговора российский диктатор не сказал совсем ничего нового, снова скатившись до пространных псевдоисторических экскурсов и лишенного какой-либо логики бреда, о чем периодически свидетельствовало красноречивое выражение американца, слушавшего эти "откровения".

– Впоследствии сам Карлсон сказал, что попытки Путина оправдать войну против Украины "денацификацией" и борьбой с "нацизмом" – "это одна из самых тупых вещей". В Кремле в ответ на это заявили, что американец "очень многое не понимает".

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