Украинский агент под прикрытием? Карлсон назвал интервью Путина 'самым тупым, что слышал'. Видеофакт

Попытки российского диктатора Владимира Путина оправдать войну против Украины "денацификацией" и борьбой с "нацизмом" – "это одна из самых тупых вещей". Путин сознательно подменяет понятие, ведь нацизм – это ультраправая тоталитарная политическая идеология, которая была доктриной глав Германии во время Второй мировой войны.

Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, записавший громкое интервью с кремлевским диктатором, в подкасте со своим коллегой Лексом Фридманом. По словам Карлсона, Путин просто пытался очернить Украину и украинцев.

Среди прочего в большом трехчасовом разговоре Фридман обсудил с Карлсоном и недавнее его интервью с Путиным.

Фридман спросил Карлсона, что тот думает о попытках российского диктатора оправдать вторжение в Украину необходимостью провести "денацификацию".

"Я думаю, что это самая тупая вещь, которую я когда-либо слышал. Я так и не понял, что это значит. "Денацификация?", – ответил Карлсон.

Журналист признался, что ему очень не понравилась та часть разговора с Путиным, в которой тот просто пытался очернить Украину.

"Я ненавижу весь этот разговор, потому что он ненастоящий. Это просто ad hominem. Это способ связать кого-то со злым режимом, которого больше не существует", – сказал Карлсон.

По мнению журналиста, российский диктатор использует слово "нацизм", чтобы назвать украинцев "злом".

"Дело в том, что "нацизм", чем бы он ни был, является неотделимым понятием от немецкого народа. Это было националистическое движение в Германии. Других нацистов не было, правда? Нет такой книги о нацизме, как: "Я хочу быть нацистом ". Что значит быть нацистом? Я имею в виду, что "Майн Кампф" – это не "Капитал", верно? Я сам антинацист. Но не существует никакого нацистского движения в 2024 году. Это просто способ назвать людей злом", – сказал он. Карлсон.

Журналист считает, что Путин подменяет понятие и называет украинцев нацистами из-за их национального сознания. Диктатор просто боится каких-либо националистических движений. Поэтому он вел и другие войны, в частности, в Чечне, отметил Карлсон.

"Путин не любит украинцев-националистов. Путин ненавидит национализм в целом, и это интересно. У него 80 всяких республик, и он боится националистических движений. Поэтому он вел войну в Чечне. Я так понимаю, но у меня другое... Я за национализм, я за американский национализм, поэтому я не согласен с Путиным. Но называть украинцев нацистами - я думаю, что это инфантилизм", – сказал Карлсон.

Как сообщал OBOZ.UA, интервью Путина Карлсону не стало сенсационным для западных СМИ. За два часа разговора российский диктатор не сказал совсем ничего нового, снова скатившись до пространных псевдоисторических экскурсов и лишенной какой-либо логики бреда, о чем периодически свидетельствовало красноречивое выражение американца, слушавшего эти "откровения".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!