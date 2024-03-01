"Многое не понимает": в Кремле отреагировали на слова Карслона, который назвал интервью Путина "самым тупым, что слышал"

В Кремле объяснили критику экс-журналиста Fox News Такера Карлсона путинского тезиса о "денацификации" Украины тем, что "он американец" и "очень многого не понимает". 54-летний журналист, взявший интервью у российского диктатора, ранее назвал "одной из самых тупых вещей", которые он слышал, заявления Владимира Путина о "борьбе с нацизмом" в Украине.

Позицию Карлсона прокомментировал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Он признал, что у американца "свое мировоззрение" и с некоторыми заявлениями Путина тот не согласен.

В то же время Песков похвалил иностранного журналиста за "умение слушать" и за то, что он дал площадку Путину для пропаганды.

"Чем он отличается выгодно от других, это своим желанием слушать разные точки зрения и доводить их до своих слушателей и зрителей. А так он американец, очень многого не понимает. Такер Карлсон – американский журналист и у него свое мировоззрение, и с очень-очень многим, что у нас в стране, он категорически не согласен", – заявил пресс-секретарь российского президента.

По его словам, у диктатора не было цели переубеждать Карлсона. "Сам тот факт, что он брал интервью у Путина, естественно, не означает, что кто-то пытался его обратить в свою веру... Это было бы глупо, и ни у кого таких намерений не было", – добавил представитель Кремля.

Напомним: одиозный Такер Карлсон записал скандальное интервью с Владимиром Путиным в Москве в феврале 2024 года.

Недавно в одном из подкастов, комментируя разговор, у журналиста спросили о желании Путина провести "денацификацию".

"Я думаю, что это самая тупая вещь, которую я когда-либо слышал. Я так и не понял, что это значит. "Денацификация?"... Дело в том, что "нацизм", чем бы он ни был, является неотделимым понятием от немецкого народа... Не существует никакого нацистского движения в 2024 году. Это просто способ назвать людей злом", – заявил экс-сотрудник Fox News.

Как писал OBOZ.UA, после поездки в РФ Такер Карлсон выложил серию видео о Москве. Он рассыпался в хвалебных отзывах о российском метро и продуктовых магазинах.

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