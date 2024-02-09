Как Карлсон оказал Путину медвежью услугу: раскрученное интервью российского диктатора стало позором. Все детали

Широко распиаренное российской пропагандой интервью российского президента Владимира Путина американскому тележурналисту Такеру Карлсону не впечатлило западные СМИ. За два часа разговора российский диктатор не сказал ровным счетом ничего нового, вновь скатившись до пространных псевдоисторических экскурсов и лишенного какой-либо логики бреда, о чем периодически свидетельствовало красноречивое выражение слушавшего эти "откровения" американца.

При этом врал или извращал факты Путин как рассуждая о событиях нескольковековой давности, так и когда говорил о Второй мировой и нынешней полномасштабной агрессии РФ против Украины, ее "причинах" и отношениях РФ со странами Запада. OBOZ.UA собрал главные фейки, озвученные диктатором, а также реакции на "сенсационное интервью" в зарубежных СМИ.

О чем лгал Путин в интервью Карлсону

В Центре стратегических коммуникаций и безопасности внимательно пересмотрели 120 минут потока сознания в исполнении российского президента – и вычленили основные фейки, которые он успел озвучить. Там также отметили, что известному американскому тележурналисту Такеру Карлсону хватило времени, чтобы выслушать размышления российского диктатора о событиях 13 века, Рюрике и хане Батые, а также "исконных территориях России", которая, по версии Путина, появилась в 9 веке. Однако американский гость, анонсировавший "острые вопросы" к президенту РФ, так и "не успел" их задать. В частности, путинская трактовка истории и мечты о предстоящем "мировопрядке" интересовали его, очевидно, гораздо больше, чем вопрос о военных преступлениях России в Украине, в частности, в Буче и Мариуполе.

В "топ-5" озвученных Путиным фейков в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности включили его заявление о том, что целью полномасштабного вторжения в Украину якобы было стремление Москвы добиться запрета всяческих неонацистских движений в нашем государстве.

"Мы пока не достигли своей цели в Украине, потому что одна из целей — это денацификация. Имеется в виду запрет всяческих неонацистских движений. Нужно избавиться от тех людей, которые эту теорию и практику оставляют в жизни и пытаются ее сохранить, — вот что такое денацификация. Вы знаете, как вам не покажется странным, во время переговоров в Стамбуле мы договорились о том, что в Украине не будет культивироваться неонацизм, в том числе и будет запрещен на законодательном уровне, это, оказывается, можно сделать во время переговорного процесса. И здесь нет ничего унизительного для Украины как для современного цивилизованного государства. Разве какому-то государству можно пропагандировать нацистов? Нет, правда? Вот и все", – сказал Путин.

На самом же деле нацизм/неонацизм является масштабной проблемой в Украине только в больных головах престарелых российских властителей. Начав большую войну против Украины именно под вымышленным предлогом борьбы с "нацизмом", Путин лишь повторил советские пропагандистские практики. На роль "нацистов" и "фашистов" в свое время "советы" назначали такие государства как Польша, Израиль, Югославия – со всеми вытекающими последствиями.

Так же и выдумки Кремля о "неонацизме" в Украине имеют одну-единственную цель: оправдать нападение на наше государство, которое, по версии РФ, является "законной целью" для агрессии, террора и уничтожения. Об этих, подлинных намерениях России в отношении Украины, не стесняясь, прямо заявляли российские пропагандисты, в частности, Тимофей Сергейцев.

Российские же реалии – с неограниченной диктатурой, репрессиями против несогласных, экспансией в соседние страны и объявлением этих стран "вымышленными и ненастоящими" – в Кремле в упор не замечают.

В то же время Путин заявил, что война якобы могла закончиться полтора года назад, но "Украина поддалась требованиям Джонсона"

Диктатор снова сослался на якобы достигнутые в ходе переговоров в Стамбуле договоренности между украинской и российской делегациями. Украина, уверяет он, согласилась на требования РФ, которые де-факто означали бы капитуляцию. Но "миру" согласно ультиматуму Кремля помешал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Тот факт, что они подчинились требованиям или уговорам мистера Джонсона, кажется очень печальным. Потому что, как сказал Арахамия, мы могли бы остановить эти боевые действия еще полтора года назад, но британцы нас уговорили и мы отказались. Ну и где сейчас мистер Джонсон ? А война продолжается", – сказал диктатор.

В Центре стратегических коммуникаций заявили, что ни о каких приемлемых результатах переговоров между Украиной и Россией в феврале-марте 2022 года речь не шла. Россия требовала капитуляции Украины, а украинские власти вынуждены были принять участие в "переговорах" из-за угрожающей ситуации на фронте в первые недели полномасштабного вторжения РФ.

"Однако Силы обороны, остановившие захватчика под Киевом, избавили украинских дипломатов от необходимости поддаваться российскому диктату. В апреле ужасающие находки в Буче и в других освобожденных городах и селах продемонстрировали, что случается там, где "останавливаются боевые действия " и начинается российская оккупация. Однако даже после этого Киев оставлял возможность диалога с Москвой: чтобы остановить войну на компромиссных, а не навязанных условиях. Единственным условием украинской стороны было, чтобы Россия воздержалась от очередных попыток аннексии территории. Но Путин не прислушался и сам сжег переговорные мосты" , – отметили в Центре.

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