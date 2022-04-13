Пентагон не подтвердил стягивание Россией вооружений к границам Финляндии

В США не подтвердили что Россия стягивает вооружение к границам с Финляндией. Эта информация нуждается в доказательствах.

Об этом во вторник, 12 апреля, заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает Yle. Он прокомментировал новость британского Daily Mail о передвижении, предположительно, ракетных комплексов.

Журналисты сообщали о том, что речь идет о мобильной системе береговой обороны К-300П "Бастион-П", которая предназначена для поражения кораблей. Также было опубликовано соответствующее видео.

Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО. Решение было принято достаточно внезапно по причине полномасштабного вторжения РФ в Украину. В Вашингтоне обсуждается возможность расширения Альянса с 30 стран до 32.

Видео дня

Финляндия и Швеция исторически избегали членства в НАТО, стремясь не провоцировать Россию. Однако Финляндия имеет общую границу с Россией и официальные Хельсинки всерьез обеспокоились своей безопасностью после 24 февраля, когда РФ атаковала Украину со всех доступных флангов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно государственный самолет РФ заподозрили в нарушении воздушного пространства Финляндии. Перед этим самолеты страны-агрессора с ядерными боеголовками нарушили воздушное пространство Швеции.