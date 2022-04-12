Россию заподозрили в переброске тяжелой военной техники к границе с Финляндией – СМИ

В понедельник, 11 апреля, в Финляндии было замечено передвижение тяжелого вооружения Российской Федерации. Это произошло спустя несколько часов после того, как Россия предостерегла своего северного соседа от вступления в НАТО.

Об этом сообщает Daily mail, однако уточняется, что информация не официальная. Предположительно, в Финляндии оказались ракетные комплексы, которые представляют собой мобильную систему береговой обороны К-300П "Бастион-П", предназначенную для поражения надводных кораблей вплоть до авианосных боевых групп (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Видео дня

Отмечается, что российское развертывание произошло в тот момент, когда премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что она ожидает, что ее правительство "завершит дискуссию до середины лета" о том, подавать ли заявку на вступление в НАТО. В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил, что этот шаг "не улучшит" ситуацию с безопасностью в Европе, а московский законодатель Владимир Джабаров более прямолинейно добавил, что это будет означать "уничтожение страны".

Согласно последним опросам аналитического центра деловой жизни EVA, 84% финнов считают Россию "значительной военной угрозой", что на 25% больше, чем в прошлом году, пишет YLE.

Лишь 6% респондентов заявили, что РФ не представляет значительной военной угрозы. Лишь пятая часть опрошенных считает, что Россия является частью европейской культуры.

Согласно данным EVA, вторжение России в Украину затмило восприятие страны финнами. 74% назвали восточного соседа ненадежным партнером. Эта цифра выросла за год на 34 процентных пункта.

58% опрошенных заявили, что граждане РФ – приятные люди. Приблизительно каждый пятый не согласился с этим утверждением, а остальным трудно сказать, что они думают по этому поводу.

Финляндия, наряду с соседней Швецией, исторически избегала членства в НАТО, несмотря на тесную связь с Западом, стремясь не провоцировать Россию. Однако скандинавская страна имеет общую границу с Россией протяженностью 830 миль и была встревожена вторжением Путина в Украину, поскольку уже однажды подвергалась вторжению Советского Союза в 1939 году.

Напомним: правительства Швеции и Финляндии имеют намерение вступить в Североатлантический Альянс. Решение было принято достаточно внезапно по причине военного вторжения в Украину, которая членства в НАТО не имеет. В Вашингтоне обсуждается возможность расширения Блока с 30 стран до 32.

Как сообщал OBOZREVATEL, посол РФ в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов заявил, что решение страны вступить в НАТО может вызвать "реакцию" России и повлечь за собой ситуацию, аналогичную украинской. Россия будет реагировать, если будет угроза.