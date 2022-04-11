Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом, — The Times

Правительства Швеции и Финляндии имеют намерение вступить в Североатлантический Альянс. Решение было принято достаточно внезапно по причине военного вторжения в Украину, которая членства в НАТО не имеет.

Об этом сообщило издание The Times. В Вашингтоне обсуждается возможность расширения Блока с 30 стран до 32.

"Президент Путин совершил серьезную стратегическую ошибку, пытаясь оказать давление под предлогом угрозы от НАТО, но на самом деле его действия стали прямой причиной для увеличения Альянса на запад", – передают журналисты слова высокопоставленного чиновника.

Во время череды встреч между министрами иностранных дел стран, которые состоят в НАТО, где присутствовали представители Финляндии и Швеции, для них были обозначены конкретные перспективы. Финский премьер-министр Санна Марин заявила, что ее страна подаст заявку на вступление в июне, а за ней следом тот же шаг сделает и Стокгольм.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский прямо сказал, что если бы Украина состояла в НАТО, то прямого вторжения России не состоялось или ход войны мог оказаться другим.