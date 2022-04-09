Государственный самолет РФ заподозрили в нарушении воздушного пространства Финляндии

Правительственный российский самолет Ил-96-300 подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии. Инцидент произошел утром 8 апреля.

Об этом сообщает финское Министерство обороны на своем официальном сайте. Самолет зашел в воздушное пространство государства над Финским заливом в районе города Порвоо и провел там около трех минут.

Вскоре появилась реакция министра обороны Антти Кайкконена. В Twitter он написал, что Финляндия всегда серьезно относится к нарушениям воздушного пространства и пограничники уже начали расследовать этот инцидент.

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"У нас хорошие возможности для наблюдения за территорией, мы фиксируем все нарушения на территории и можем эффективно реагировать на них", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ заявили об еще одном нарушении РФ. Самолеты страны-агрессора с ядерными боеголовками нарушили воздушное пространство Швеции. Официальный Стокгольм расценил этот инцидент как "сознательные действия с целью устрашения".