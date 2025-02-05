Парламент Грузии стал однопартийным: депутаты правящей партии лишили оппозицию мандатов

Парламент Грузии, легитимность которого не признают пятый президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть грузинской общественности, прекратил полномочия 49 депутатов. Это члены трех оппозиционных коалиций.

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Теперь в грузинском парламенте только 101 депутат – 89 депутатов, избранных от пророссийской партии "Грузинская мечта" и 12 членов объединения "Гахария за Грузию" (не участвуют в парламентской деятельности). В среду, 5 февраля, депутаты проголосовали за прекращение мандатов оппозиции, передает NewsGeorgia.

Речь идет о членах партий "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия". Они заявили о фальсификации выборов и в знак протеста отказались от работы в парламенте, обратившись в конце 2024 года с требованием о прекращении полномочий.

Сейчас в парламенте с 12 мандатами остается партия экс-премьера Георгия Гахария "Гахария за Грузию". Это политическое объединение также называет результаты выборов нелегитимными и не участвует в парламентской деятельности, однако не подавало заявлений о прекращении своих полномочий.

Напомним, что пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что международные партнеры выразили готовность поддержать страну в проведении перевыборов. По ее словам, внешняя помощь будет важна для создания условий, гарантирующих честность предстоящих выборов.

Ранее в Грузии объявили забастовку из-за того, что власти страны отказались от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. К акции "Грузия бастует!" присоединилась Саломе Зурабишвили.

В свою очередь пророссийские власти Грузии начали депортацию иностранных граждан, принимавших участие в протестах против приостановки евроинтеграции. Из страны выдворяют 91 иностранца.

Как сообщал OBOZ.UA, ПАСЕ частично ратифицировала полномочия грузинской делегации, в состав которой вошли исключительно представители пророссийской правящей партии "Грузинская мечта". В то же время, представителям Грузии выдвинули ряд условий, которые они должны выполнить до апреля 2025 года.

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