ПАСЕ частично ратифицировала полномочия грузинской делегации: какие условия выдвинули

Парламентская ассамблея Совета Европы частично ратифицировала полномочия грузинской делегации, в состав которой вошли исключительно представители пророссийской правящей партии "Грузинская мечта". В то же время, представителям Грузии выдвинули ряд условий, которые они должны выполнить до апреля 2025 года.

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Решение было принято в среду, 29 января, на пленарном заседании ПАСЕ в Страсбурге. Соответствующее постановление было согласовано 114 голосами. Украина настаивала на полном обжаловании полномочий грузинской делегации.

В частности, от Грузии требуют создания предпосылок для проведения новых демократических выборов под строгим международным мониторингом и в условиях политической независимости государственных институций и избирательных комиссий, а также освобождения политзаключенных и наказания виновных в чрезмерном применении силы против демонстрантов.

Отмечается, что полномочия делегации Грузии, включая приостановление членства, могут быть пересмотрены на сессии в апреле с учетом прогресса, достигнутого в решении этих вопросов.

К тому времени грузинские депутаты ограничены в ряде прав и полномочий. Речь идет, в частности, о праве быть полноправным членом или заместителем в пяти ключевых комитетах ПАСЕ, членом комитетов по наблюдению за выборами, быть назначенным докладчиком, претендовать на пост президента Ассамблеи, председателя или заместителя председателя комитета или подкомитета, представлять ПАСЕ в органах Совета Европы.

Отметим, что на пленарном заседании ПАСЕ депутаты должны сделать выбор между двумя вариантами резолюции по Грузии: не ратифицировать полномочия ее делегации или дать грузинским властям время до апреля для выполнения выдвинутых условий. Прошел второй вариант.

Перед этим глава грузинской делегации Тея Цулукиани заявила, что требование ПАСЕ о назначении новых выборов "нарушает суверенитет Грузии и игнорирует свободу более 1 120 000 избирателей".

"Принять эту оговорку с нашей стороны было бы равносильно измене нашего электората и, следовательно, большинству нашего общества... На основании вышеизложенного мы, члены делегации парламента Грузии в Страсбурге, прекращаем работу в ПАСЕ с сегодняшнего дня", – заявила Цулукиани.

Как сообщал OBOZ.UA, вся украинская делегация в ПАСЕ выступила за полное обжалование полномочий делегации Грузии. Частичная ратификация покажет слабость Совета Европы и даст "зеленый свет" режиму Иванишвили.

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