Ответ Путину на выход из ДСНВ: США перестали сообщать Россию о расположении своих ядерных ракет

С 1 июня Соединенные Штаты перестали сообщать России информацию, касающуюся ядерного оружия. Этими данными стороны обменивались в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях.

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Отмечается, что всего США приняли четыре ответных меры на российские действия. Об этом сообщили в Госдепе.

"Начиная с 1 июня 2023 года Соединенные Штаты прекращают посылать России сообщения, требуемые в соответствии с договором, включая обновления относительно статуса или местонахождения предметов, подлежащих ответственности по договору, например ракет и пусковых установок", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что это касается прекращения передачи России информации о статусе и местонахождении объектов, указанных в договоре. Под объектами подразумевается ракета и пусковые установки (ядерное оружие). Не будет с 1 июня и содействие инспекциям на территории государства.

“Контрмеры США полностью соответствуют международному праву. Они пропорциональны, обратимы и отвечают всем остальным требованиям законодательства. Международное право разрешает такие меры, чтобы побудить государство вернуться к выполнению своих международных обязательств", – подчеркнули в Госдепартаменте.

В США добавили, что остаются готовыми конструктивно работать с Россией по возобновлению выполнения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений – это двустороннее соглашение между Вашингтоном и Москвой, устанавливающее для сторон уровни лимиты на количество ядерных боезарядов и средств их доставки, а также лимиты на вес и типы баллистических ракет.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

В марте стало известно, что американский Госдепартамент примет меры, направленные на возвращение сторон к выполнению условий договора СНВ-ІІІ. Соответствующие действия будут предприниматься для того, чтобы Россия снова начала выполнять требования соглашения о ядерном оружии.

В августе 2022 года президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов оперативно провести переговоры с Россией по новой системе контроля над ядерным вооружением. Она заменит двусторонний договор СНВ-3, который истекает в 2026 году.

Однако переговоры США и РФ должны были состояться в Египте в конце ноября прошлого года, однако внезапно их отменили. США обвинили в этом Россию. В частности, представитель Госдепартамента заявил, что решение было принято РФ в одностороннем порядке.

На следующий день Москва перевела на Вашингтон ответственность за срыв переговоров. В Кремле обвинили США в деградации российско-американских отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Госдепе США заявили, что Россия не допускает инспекцию США на свои ядерные объекты. Тем самым она нарушает ключевой договор по контролю над ядерными вооружениями с Белым домом.

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