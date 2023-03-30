США будут возвращать РФ в договор по ядерному оружию

Американский Госдепартамент примет меры, направленные на возвращение сторон к выполнению условий договора СНВ-III. Соответствующие действия будут предприниматься для того, чтобы Россия снова стала выполнять требования соглашения о ядерном оружии.

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Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател. США продолжает продумывать дальнейшие шаги при отказе РФ выполнять условия договора.

США намерены принять контрмеры, чтобы стороны соблюдали условия договора СНВ-III о дальнейшем сокращении стратегических ядерных вооружений. Америка предпримет все возможные шаги, чтобы вернуть Россию к выполнению своих обязательств.

"Мы убеждены, что Россия уже нарушила условия договора, однако, в целом, США будут анализировать последующие шаги России в отношении невыполнения договора и готовы принимать дополнительные меры в ответ. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть стороны к выполнению требований", – заявил заместитель спикера Госдепартамента США.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Российская Федерация решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Кремлевский диктатор Владимир Путин объяснил это очередными обвинениями в адрес Запада.

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