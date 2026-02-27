Щозими я чую одне й те саме: "Ірино, зі мною щось не так. Я ніби вимикаюсь". Люди прокидаються в темряві, працюють у темряві, засинають у темряві. Додаємо сюди воєнний фон, постійну тривожність, новини — і психіка починає економити енергію. Не тому, що ви слабкі. А тому, що вона намагається вас зберегти.

За роки моєї психотерапевтичної практики я бачу: взимку кількість звернень із симптомами сезонного афективного розладу зростає в рази. І це не "вигадка" чи "лінощі". Це реальний психоемоційний стан, який має конкретні ознаки.

Давайте розберемося чесно і без драматизації.

Що таке сезонний афективний розлад?

Сезонний афективний розлад — це форма депресивного розладу, яка повторюється в певну пору року, найчастіше восени та взимку. Через нестачу сонячного світла змінюється вироблення серотоніну й мелатоніну, збиваються біоритми, падає рівень енергії.

Але в умовах воєнного часу до цього додається ще один шар — хронічний стрес. Психіка живе в режимі виживання. А взимку вона каже: "Я більше не можу бігти".

І тоді ми впадаємо у "сплячку".

7 ознак, що це не просто втома

1. Ви постійно хочете спати — навіть якщо спали 8 годин

Тіло ніби важке. Вранці немає відчуття старту. Є лише відчуття "пережити день". Своїм клієнтам я раджу в цей момент не воювати з собою. Організм просить уповільнення.

2. Зникає мотивація до того, що раніше надихало

Проєкти, які запалювали, здаються зайвими. Навіть улюблена кава не радує. Це не про "ви втратили сенс життя". Це про зниження дофамінової активності через нестачу світла.

3. Змінюється апетит — тягне на солодке та прості вуглеводи

Цукор швидко піднімає серотонін. Тому психіка буквально штовхає вас до печива. Я часто пояснюю це клієнтам так: мозок шукає "сонце" у шоколаді.

4. З'являється дратівливість без очевидної причини

Ви ніби постійно на межі. Маленька дрібниця — і всередині вибух. Це виснаження нервової системи, а не "поганий характер".

5. Знижується самооцінка

І ось тут важливий момент. Взимку люди починають думати: "Я нічого не встигаю", "Я став гіршим", "Я не тягну".

Але це не ви гірші. Це ресурс нижчий.

6. Соціальна ізоляція

Не хочеться зустрічей, розмов, навіть переписок. У воєнний час це особливо небезпечно — ізоляція підсилює тривогу.

7. Відчуття безнадії

Це вже тривожний сигнал. Якщо думки стають похмурими, зникає відчуття майбутнього — це причина звернутися по допомогу.

Чому саме зараз це посилюється?

Ми живемо в країні, де психіка вже кілька років працює на межі. І взимку, коли зникає світло, зникає і внутрішня опора.

Я часто використовую таку метафору: Уявіть, що ви довго бігли марафон. А тепер вас поставили на холодний вітер і вимкнули світло. Тіло хоче не подвигів. Тіло хоче ковдру.

Чим це відрізняється від "звичайної зимової ліні"?

Сезонний афективний розлад — це системність. Симптоми повторюються щороку. Вони тривають тижнями. І вони впливають на роботу, стосунки, самооцінку.

Лінь не викликає почуття провини. САР — викликає.

Що я рекомендую своїм клієнтам

Максимум світла — навіть штучного. Режим сну — лягати й вставати в один час. Фізична активність — навіть 15 хвилин руху. Перевірка рівня вітаміну D. Не ізолюватися повністю — мінімум одна соціальна взаємодія на день. Психотерапія, якщо симптоми тривають понад 2–3 тижні.

І найголовніше — перестати себе сварити.

Соціальні ролі й тиск "бути сильними"

У воєнний час від чоловіків очікують витривалості, від жінок — стабільності, підтримки, турботи. Але ми всі люди.

За роки моєї психотерапевтичної практики я бачила: найбільше руйнує не сама зима. Руйнує вимога "я не маю права бути слабким".

Маєте.

Коли варто звернутися до фахівця?

якщо апатія триває більше місяця

якщо є різкі перепади настрою

якщо з’являються тривожні або нав’язливі думки

якщо зникає бажання жити повноцінно

Психотерапія — це не слабкість. Це інструмент відновлення.

І наостанок додам, що зима — це не вирок. Це фаза. Природа впадає в спокій. Дерева не звинувачують себе за відсутність листя.

Можливо, і нам варто дозволити собі сезон уповільнення — без ярликів, без самобичування.

І якщо ви впізнали себе у цих рядках — ви не ліниві. Ви виснажені. А виснаження лікується турботою, а не докорами.

Я — Ірина Шеньє, психологиня та кризова консультантка. І я знаю: навіть після найдовшої зими завжди приходить світло сонячної весни.