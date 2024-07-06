Отменили в последнюю минуту: Венгрия неожиданно отказалась принять главу МИД Германии

Венгрия в последний момент неожиданно отменила встречу в Будапеште своего министра иностранных дел Петера Сийярто с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Ее визит был намечен на 8 июля, однако вечером 5 июля в Берлине сообщили, что он состоится позже.

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Об этом сообщило издание DW. В МИД ФРГ выразили сожаление по поводу отмены встречи, поскольку считают ее очень важной на фоне несогласованного визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.

"Серьезный и честный разговор между двумя министрами иностранных дел был бы очень важным после неожиданного и несогласованного визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 5 июля Орбан побывал "с мирной миссией" в Москве. На встречу политика с российским диктатором Владимиром Путиным спустя несколько дней после того, как он был в Киеве и призвал к прекращению огня перед переговорами, отреагировали в МИД Украины. Там отметили, что соответствующее решение было принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной.

Диктатор заявил, что венгерский премьер прибыл в Москву, в частности, как глава Совета ЕС. Однако премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что у политика нет мандата вести переговоры от имени Евросоюза с диктатором Владимиром Путиным.

Со своей стороны президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ни одно умиротворение не способно остановить агрессивную войну российского диктатора Владимира Путина против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– После визита в Украину (2 июля) и Россию (5 июля) венгерский премьер-министр Виктор Орбан признал, что позиции Киева и Москвы "очень далеки друг от друга". Но, по его словам, Венгрия уже сделала самый важный шаг – "установила контакт".

– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Альянса в Вашингтоне (9-11 июля) венгерский премьер Виктор Орбан должен рассказать о результатах своего визита в Москву. Так Орбан поступал после предыдущих визитов в Россию.

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