Отказался принимать обратно нелегальных мигрантов: Трамп отправит на встречу с Мадуро своего спецпредставителя

Президент США Дональд Трамп отправит своего посла по особым поручениям Ричарда Гренелли на встречу с пророссийским лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Спецпредставитель Трампа обсудит с непризнанным президентом вопрос о депортации.

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Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники. Встреча состоится 31 января.

Гренелл и Мадуро должны встретиться в Венесуэле и обсудить депортацию нелегальных венесуэльских мигрантов из США, поскольку Мадуро отказался принимать обратно граждан Венесуэлы.

Как уточняет издание, Гренелл отправится в североафриканскую страну с "очень конкретной специальной миссией", направленной на репатриацию венесуэльских "преступников и членов банд".

Также, по информации источников, ожидается, что стороны поднимут вопрос освобождения задержанных в Венесуэле американцев.

США не признают Николаса Мадуро президентом Венесуэлы. Вероятно, именно поэтому Трамп отправляет на встречу с ним своего спецпредставителя.

Как отмечает издание, Гренелл после инаугурации Трампа не раз встречался с представителями оппозиции Венесуэлы и, по словам источника, на этот раз он тоже проведет встречу с ними.

Напомним, Николас Мадуро объявил себя "президентом" по итогам сфальсифицированных "выборов". После этого ЕС расширил санкции против его режима, основанием для усиления ограничений назвали подрыв демократии и незаконное продление властных полномочий.

Как сообщал OBOZ.UA:

По приказу президента Дональда Трампа, 25 января США начали депортацию незаконных мигрантов. Первые репатриационные рейсы отправились в Гватемалу, а также один из них должен был лететь в Мексику, однако Мехико отказалось принимать самолет.

Колумбия также отказалась принять американские военные самолеты с депортированными мигрантами. В ответ президент США Дональд Трамп отдал приказ своей администрации ввести ряд санкций против страны.

Трамп хочет создать лагерь для содержания не менее 30 тысяч нелегальных мигрантов. Такой лагерь появится на американской военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе. Он подчеркнул, что в лагере будут содержаться "худшие преступники-нелегалы, угрожающие американскому народу".

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