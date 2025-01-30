Трамп хочет создать лагерь для 30 тысяч нелегалов в Гуантанамо: кто туда попадет

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании лагеря для содержания не менее 30 тысяч недегальных мигрантов. Такой лагерь появится на американской военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе.

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Об этом глава Белого дома сказал в среду, 29 января, во время церемонии подписания закона Лейкена Ралли, передает Reuters. На этой базе уже существует миграционный центр, который использовался, в частности, для размещения гаитян и кубинцев, задержанных в море.

Кроме того, там функционирует тюрьма строгого режима для подозреваемых в терроризме. Новый центр будет отделен от тюрьмы.

"Сегодня я также подписываю исполнительный приказ, чтобы дать указание министерствам обороны и внутренней безопасности начать подготовку центра для мигрантов на 30 000 человек в Гуантанамо", – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что в лагере будут содержаться "худшие преступники-нелегалы, угрожающие американскому народу".

"Некоторые из них (незаконных мигрантов. – Ред.) настолько плохи, что мы даже не верим, что их страны их удержат, поэтому мы не хотим, чтобы они возвращались. Мы отправим их в Гуантанамо", – заявил Трамп.

Трамп подписал Закон Лейкен Ралли, расширяющий полномочия правоохранительных органов по арестам и депортации иммигрантов без документов, против которых были предъявлены обвинения в преступлениях, в частности, в краже. Ожидается, что документ будет способствовать реализации политики новых администрации Штатов по сокращению количества нелегальных мигрантов на американской территории.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вашингтоне рассчитывают на то, что все страны, чьи граждане нелегально приезжают в США, будут сотрудничать с американскими властями по вопросу возвращения нарушителей домой. В Белом доме заявили, что Дональд Трамп "не будет терпеть нелегальную иммиграцию".

Накануне Министерство внутренней безопасности США распорядилось приостановить ряд программ, позволявших иммигрантам временно устроиться в стране. Решение включает инициативу Uniting for Ukraine по предоставлению въезда для украинцев.

Кроме того, в Америке приступили к депортации нелегалов. Первые рейсы вылетели из военной базы Биггс в Техасе в Гватемалу 24 января.

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