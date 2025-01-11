ЕС расширил санкции против режима Мадуро из-за подрыва демократии и незаконного продления властных полномочий

Совет Европейского Союза пролонгировал действия санкций против должностных лиц Венесуэлы, а также применил новые санкции против еще 15 высокопоставленных чиновников страны. Таким образом, теперь под "ограничительными мерами" находятся 69 человек из высшего эшелона власти Венесуэлы.

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Как отмечается в официальном сообщении Совета ЕС, в санкционный список добавлены лица из Национального избирательного совета Венесуэлы, судебной власти и сил безопасности. Решения были приняты "в свете постоянных действий, подрывающих демократию и верховенство права, а также продолжающихся нарушений прав человека и репрессий".

В Совете ЕС объяснили, что подразумевается незаконное продление властных полномочий режима Мадуро после президентских выборов в июле 2024 года, а также подавление властями попыток протестов гражданского общества и демократической оппозиции страны.

Санкции включают в себя замораживание активов и запрет на предоставление средств или экономических ресурсов (как прямо, так и косвенно) лицам, включенным в санкционный список. Кроме того, на них распространяется запрет на въезд в Европейский союз.

"Режим Венесуэлы потерял ключевую возможность уважать волю народа и обеспечивать прозрачный демократический переход власти. Поэтому у Николаса Мадуро нет легитимности демократически избранного президента", – сказано в заявлении Высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности.

В Совете ЕС добавили, что отмена санкций ЕС возможна – она будет зависеть от "ощутимого прогресса в сфере прав человека и верховенства права в Венесуэле", а также "от существенных шагов в направлении демократического перехода власти".

Как сообщал OBOZ.UA, Нвиколас Мадуро объявил себя победителем выборов 28 июля, несмотря на отрицание оппозиции – она утверждает, что люди в большинстве проголосовали за Эдмундо Гонсалеса.

Протестные акции оппозиционеров силовики жестко подавили.

Также после президентских выборов суд в Каракасе выдал ордер на арест кандидата Гонсалеса. Он бежал в аргентинское посольство, а потом из страны

Недавно в Венесуэле задержали семь иностранных граждан. Президент Николас Мадуро заявил, что это наемники, которые якобы хотели совершить "теракты" во время его "инаугурации" 10 января.

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